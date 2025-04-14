В Керчи сотрудники ФСБ России задержали 32-летнего гражданина Молдовы Евгения Курдоглу, готовившего теракт по заданию Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Ранее по аналогичному обвинению был задержан еще один молдаванин.

Как отмечает ведомство, Евгений Курдоглу ранее был судим за совершение кражи на территории Украины. В апреле 2024 года он самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб через Интернет, утверждает ФСБ.

Молдаванин передавал Киеву сведения о дислокации российской военных баз и техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, а также данные об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

«Первое задание было снять прилет с украинской стороны по железнодорожному парому. После этого он [представитель украинской спецслужбы] мне позвонил и сказал, что надо сделать серьезное задание, и скинул мне координаты [тайника]», — рассказал Курдоглу на допросе, кадры которого публикует ТАСС.

После задержания Курдоглу указал на тайник, из которого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 г, электродетонатор ЭДП и таймер. По данным ЦОС ФСБ, устройства предназначались для подрыва водонасосной станции в Керчи.

«Надо будет отнести эту бомбу в водонапорную станцию и положить ее под мост, и нажать на кнопку. После этого у меня будет время, шесть часов, чтобы уехать из Керчи», — описал план своих действий молдаванин.

ФСБ отмечает, что задержанный не только признался в содеянном, но и активно сотрудничает со следствием. В отношении него следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее ФСБ сообщила о задержании другого гражданина Молдовы — Мариуса Пруняну, который доставил в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства в тайнике внедорожника. По данным ведомства, теракты Пруняну планировал в Волгограде и Саратове. В отношении него были возбуждены уголовные дела по тем же статьям.