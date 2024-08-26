Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком информацию о поощрении осужденных самогоном и телефонами в исправительной колонии № 19, в которой 23 августа произошел захват заложников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой», — говорится в сообщении.

25 августа телеграм-канал Mash написал, что до 2021 года заключенные, отбывающие срок в ИК-19 в городе Суровикино, могли купить в колонии смартфоны и сим-карты. Как утверждает канал, кнопочный телефон можно было приобрести за 5-10 тыс. рублей, смартфоны на Android — за 20-40 тыс. рублей, iPhone — за сумму свыше 40 тыс. рублей, утверждает канал.

Также заключенные ИК-19 якобы могли заработать деньги за «перевыполнение рабочего плана», пишет Mash. Им якобы были доступны вознаграждения в виде дополнительных передачек, свиданий «вне очереди» и алкоголя, утверждает телеграм-канал. Кроме того, по информации Mash, на территории ИК-19 стоял самодельный самогонный аппарат.

Захват заложников в ИК-19

23 августа заключенные ИК-19 захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Нападавшие, среди которых были двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, объявили себя «моджахедами Исламского государства»*. Трое из них были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

В течение нескольких часов нападавшие удерживали часть сотрудников колонии и осужденных, требуя автомобиль, оружие и освобождения своих соотечественников из ШИЗО. Свои действия они назвали «местью» за террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».

В ходе штурма колонии четверо нападавших были убиты снайперами, заложников освободили. Четверо сотрудников колонии погибли, еще четверых госпитализировали. Телеграм-каналы Baza и Shot писали о смерти четырех осужденных, которых захватили нападавшие. Во ФСИН это не подтверждали.

СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК) и дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК).

* Организация «Исламское государство» (ИГ) признана в России террористической и запрещена