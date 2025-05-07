Проект в жанре боди-хоррор с участием телеведущего Леонида Якубовича и актрисы, художницы Марии Михалковой-Кончаловской планируется снять за один день и затем подарить его стриминговой платформе KION. Об этом RTVI рассказала его автор, режиссер и сценарист Валерия Гай Германика.

«Это микросериал, он снимается за один день. Премьера в моем инстаграме*, сериал в формате reels. А далее я дарю сериал платформе Kion, если они его примут, то все люди смогут смотреть его бесплатно и без подписки», — заявила она.

На вопрос, как в проекте оказался Якубович, который в восприятии многих людей далек от такого жанра, Гай Германика ответила, что телеведущий — «прекрасный драматический актер»: «Я надеюсь на долгосрочное сотрудничество [с ним]».

Михалкова-Кончаловская сообщила RTVI, что сейчас не может давать комментарии по поводу проекта. Якубович на звонок не ответил.

О своем проекте Гай Германика сообщила 6 мая: «А сейчас у нас в производстве микросериал боди-хоррор, в главной роли Леонид Якубович и Мария Кончаловская». Других подробностей она не привела.

Актриса Мария Михалкова-Кончаловская снималась в сериалах «Маски», «Выдра», фильме «Ключ времени», а также в картине своего отца «Большой дом». С Гай Германикой она сотрудничала в рамках детективной антологии «Обоюдное согласие». Артистка рассказывала в апрельском интервью изданию «Москвич Mag», что встретилась с режиссером, когда та брала интервью у ее матери — актрисы Любови Толкалиной.

«Потом Лера, видимо, вспомнила мое лицо, и все срослось: она меня пригласила на кастинг, мы совпали в видении этой истории про домашнее насилие, где у каждого героя своя драма», — отмечала Михалкова-Кончаловская.

Она призналась, что «съемки были очень тяжелыми, ведь первая часть проекта была на натуре». Несмотря на то, что и сюжет для нее, по ее словам, оказался непростым, Михалкова-Кончаловская призналась, что была «очень счастлива» поучаствовать в этом проекте, назвав его своим «самым интересным приключением».

Народный артист РФ Леонид Якубович в первую очередь известен как телеведущий шоу «Поле чудес», которое он ведет бессменно на протяжении более 30 лет. На его счету восемь проектов в качестве сценариста и 29 как актера. В частности, Якубович сыграл в «Ералаше», дилогии «Русские амазонки», у него были камео в «Улицах разбитых фонарей» и «Брате 2». Кроме того, он озвучил Ноя в мультфильме «Звериный рейс».

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