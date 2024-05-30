Режиссер Гай Ричи снимет сериал о юности знаменитого сыщика Шерлока Холмса для Amazon Prime. Сюжет будет основан на романе Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс», сообщает Variety.

Главную роль в сериале исполнит Хиро Файнс-Тиффин, с которым Ричи уже работал на съемках «Министерства неджентельменских дел». Актер прославился благодаря серии фильмов «После», а также роли юного Тома Реддла (будущего лорда Волан-Де-Морта) в фильмах о Гарри Поттере. Файнс-Тиффин — родной племянник знаменитого актера Рэйфа Файнса («Список Шиндлера», «Залечь на дно в Брюгге»).

На данный момент Гай Ричи назначен продюсером проекта. Будет ли он режиссировать все серии, пока не уточняется.

«В „Молодом Шерлоке“ мы увидим другую версию знакомого (как нам всем кажется) детектива. Он предстанет в новом образе, таким, каким его никогда раньше не видели. Мы собираемся раскрыть этого загадочного персонажа, выяснить, что движет им, и узнать, как он стал гением, которого мы все любим», — поделился Гай Ричи.

Первая книга из серии «Молодой Шерлок Холмс» вышла в 2010 году. Сейчас серия насчитывает восемь романов, последний из которых был опубликован в 2014 году. В книгах рассказывается о приключениях будущего сыщика во время учебы в Оксфорде, где он расследует свое первое дело.

Гай Ричи снял два фильма о британском детективе: «Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011), где роль Холмса исполнил Роберт Дауни мл., а Ватсона — Джуд Лоу.