Сергей «Паук» Троицкий решил снова побороться за пост мэра Химок на выборах 7-10 сентября. В субботу, 24 августа создатель «Коррозии металла» подал документы.

Троицкий рассказал RTVI, что его предвыборная кампания уже началась. В программе есть необычные пункты: строительство «зенитных башен и циклопических пушек по периметру: Химки, Красногорск, Мытищи» и «громадных кошачьих концентрационных лагерей» для защиты от вторжения из Польши.

Паук претендовал на пост химкинского мэра в 2012 году и получил тогда 2,46% голосов. В беседе с RTVI музыкант припомнил свои инициативы 12-летней давности, включая создание станции дирижаблей и парка ужасов для детей, постройку зоны казино из 40 небоскребов и поощрение рождаемости выдачей Lada Kalina и 300 тысяч рублей молодым родителям.

Сергею Троицкому 58 лет, ранее он уже не раз участвовал в разных выборах в качестве кандидата. В частности, в декабре 1998 года он баллотировался на довыборах в Госдуму по Люблинскому избирательному округу, однако из-за низкой явки (менее 25%) результаты были отменены, а перевыборы не назначались.

В 2007 году Троицкий одержал победу на выборах мэра поселка Запрудня Московской области, но отказался от этой должности.

В 2012 году он впервые баллотировался в мэры города Химки, тогда он набрал 2,46% голосов. В 2013-м принял участие в выборах мэра в городе Жуковском, получив 2,29% голосов (с этими выборами связан скандал с подкупом избирателей).

В июне того же года лидер «Коррозии металла» подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, но не был допущен до участия из-за недостаточного числа подписей.

В январе 2014-го музыкант подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Новосибирска, а в июне 2018 года снова попытался выдвинуться кандидатом на пост мэра столицы.

В 2002 году против Троицкого возбудили уголовное дело по статье о возбуждении национальной вражды, а в 2003 году его принудительно обследовали в институте судебной психиатрии имени Сербского. По итогам обследования Троицкого признали вменяемым и отпустили.