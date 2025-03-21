В «Газпроме» заявили RTVI, что с текущего года экологический отчет станет частью отчета о социальной деятельности ПАО «Газпром». Обновления коснутся отчетов уже за 2024 год.

«В компании пришли к выводу, что такой формат более удобен для информирования всех заинтересованных сторон, так как «Газпром» считает деятельность по поддержанию экологического благополучия и охране окружающей среды неотъемлемой частью социальной ответственности компании», — сообщили в ПАО «Газпром» на запрос RTVI.

В компании уверяют, что в отчете о социальной деятельности «будут приводиться максимально полные сведения об экологической ответственности «Газпрома», в том числе по видам бизнеса Группы».

Ранее стало известно, что «Газпром» отказался от публикации ежегодных экологических отчетов. В компании заверили RTVI, что информация об экологической деятельности «Газпрома» будет и дальше раскрываться в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития, профильными рекомендациями Банка России, руководством для эмитента Мосбиржи, стандартом ГОСТ Р ИСО 26000—2012 и рекомендованными национальными регуляторами международными стандартами.