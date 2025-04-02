Жестокие сцены, сопровождавшие недавнее освобождение израильских заложников из Газы, «следовало предотвратить». Это в интервью RTVI признал гендиректор Международного комитета Красного Креста Пьер Кренбюль. Но добавил, что без посредничества МККК ситуация с передачей людей «была бы совсем другой». Также он прокомментировал кадры, на которых сотрудник Красного Креста пожимает руку хамасовцу. По словам Кренбюля, его коллегам иногда приходится обмениваться рукопожатиями с тем, с кем они бы «предпочли этого не делать».

«С самого начала, когда 7 октября 2023 года в Газе были захвачены заложники, мы ясно дали понять, что захват заложников является незаконным с точки зрения международного гуманитарного права. <…> И те сцены, о которых вы говорите, следовало предотвратить: нельзя выставлять людей для удовлетворения любопытства публики», — сказал Пьер Кренбюль.

23 февраля Израиль на неопределенный срок приостановил освобождение палестинских заключенных (в том числе приговоренных к пожизненным срокам по обвинению в организации терактов) в рамках сделки с ХАМАС, поскольку тот накануне превратил процесс передачи израильских заложников в «унизительные церемонии». Так, израильтян, чье состояние здоровье визуально вызывало тревогу, провели через бушующую толпу палестинцев, заставили позировать с выданными «сертификатами» на специально установленной сцене. Через толпу под музыку пронесли гробы с останками убитых заложников. Некоторых израильтян вывели только «посмотреть» на то, как освобождают других, а потом увели обратно.

«Я думаю, следует подчеркнуть вот что: если бы не было такого субъекта, как Международный комитет Красного Креста, который осуществил этот последний этап передачи людей после их освобождения, то, полагаю, ситуация была бы совсем другой. От наших коллег на местах требуется мужество, и я говорю это с большим смирением, потому что это ни с чем не сравнимо», — добавил гендиректор МККК.

По его словам, «в зонах вооруженного конфликта, таких как Сектор Газа, на местах приходится сталкиваться с уровнем эмоций, которые зашкаливают, и это очень сложно проконтролировать».

Кренбюль повторил, что ранее в МККК «очень четко высказывали просьбу предоставить доступ к этим заложникам».

«Но она не была удовлетворена, о чем мы глубоко сожалеем и часто говорили публично», — добавил глава организации, которую в Израиле обвиняют в бездействии в отношении заложников.

«Мы также — и я лично — встречались с семьями израильских заложников. В течение этих долгих месяцев они испытывали неизвестность и тревогу, и мы прекрасно это понимаем. Мы очень тесно общались с ними», — сказал Кренбюль.

По просьбе RTVI он также прокомментировал кадры, на которых во время передачи заложников сотрудник Международного комитета Красного Креста пожимает руку хамасовцу.

«Во время наших гуманитарных миссий — да, мы иногда пожимаем руки членам вооруженных группировок, мы пожимаем руки военным командирам, мы пожимаем руки политикам, некоторым из которых порой предпочли бы этого не делать. Такое возможно в нашей профессиональной жизни. Но наше внимание сосредоточено на защите и сохранении человеческого достоинства тех, кто стал жертвами вооруженного конфликта. И вы не сможете это сделать, не находясь в контакте со сторонами», — ответил Пьер Кренбюль.

Гендиректор МККК настаивает, что в такие моменты «речь не идет о том, что вы выражаете поддержку какой-либо из сторон».

«Я думаю, что когда вы оказываетесь в ситуации, как эта, то фокусируетесь на своей задаче. А эта задача — обеспечить безопасное возвращение к своим близким заложников либо заключенных. В этом состоит ваша роль», — отметил собеседник RTVI.

Пьер Кренбюль также сообщил, что у него «нет проблем с критикой со стороны семьи заложника или задержанного из-за того, что его еще не посетили».

«Знаете, иногда я слышу, что нас критикуют за то, что мы поддерживаем контакты с какой-то группой, и за то, что мы недостаточно делаем для людей, которые находятся в руках этой группы. Очень трудно совместить и то, и другое, не так ли? Таким образом, вы поддерживаете связь с вооруженными группами, чтобы получить доступ. Да, вы можете потерпеть неудачу, но это все равно единственный инструмент, который у вас есть, — поддерживать связь», — заключил гендиректор Международного Красного Креста.