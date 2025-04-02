Наемники, захваченные в плен, не могут рассчитывать на статус военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями. При этом на них распространяются «остальные меры защиты», предусмотренные международным гуманитарным правом. Это в специальном интервью RTVI разъяснил генеральный директор Международного комитета Красного Креста Пьер Кренбюль.
«Да, это верно: в соответствии с международным гуманитарным правом лицо, являющееся наемником, не имеет прав военнопленного. То есть его рассматривают иначе, чем комбатанта. Но все остальные меры защиты, предусмотренные Женевскими конвенциями, продолжают применяться», — отметил гендиректор МККК.
По словам Кренбюля, «каждый, кто находится в ситуации вооруженного конфликта, остается под защитой фундаментальных гарантий международного гуманитарного права».
«Это включает, например, право на справедливый суд. Это также включает в себя гуманное обращение. То есть, да, наемник не может рассчитывать на статус военнопленного. Но все равно в отношении него продолжают действовать другие положения международного гуманитарного права, которые касаются защиты достоинства и права на справедливое судебное разбирательство», — пояснил собеседник RTVI.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские силы должны гуманно относиться ко всем пленным, однако иностранные наемники ВСУ не подпадают под действие Женевской конвенции.
«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — сказал Владимир Путин.
Женевские конвенции — четыре международных договора, заключенные в 1949 году, и три дополнительных протокола к ним, которые устанавливают международно-правовые стандарты гуманного обращения во время войн.
Вот эти договоры: Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; Женевская конвенция об обращении с военнопленными; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны.
Дополнительный протокол, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 1977 года, гласит: «Наемник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного».