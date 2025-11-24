Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения генерал-майору Михаилу Варенцову с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Варенцова обвиняют в нанесении ущерба на сумму свыше 350 млн рублей, ранее он был руководителем департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии.

Решение суда связано с состоянием здоровья подсудимого. Как уточнил источник агентства, Варенцову необходимо покидать место проживания для прохождения лечения.

Другой фигурант дела — бывший руководитель главного центра информационных технологий войск Росгвардии по инженерно-техническому обеспечению Николай Чепкасов — продолжает находиться под домашним арестом.

Для обоих подсудимых срок действия меры пресечения продлен до 31 января.

По данным следствия, в 2019—2020 годах Росгвардия заключила три крупных контракта с ФГБУ «Научно-исследовательский институт “Восход”» на разработку специализированного программного обеспечения для обработки данных. Контроль за исполнением соглашений был возложен на Варенцова и Чепкасова.

В 2021—2023 годах фигуранты дела приняли и оплатили ПО, не соответствующее условиям договоров. В итоге госзаказчику был нанесен ущерб на сумму более 350 млн рублей.

Варенцову и Чепкасову предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (пп. «в», «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а их имущество арестовано.

Ранее в Севастополе на два месяца заключили под стражу начальника 960-го военного представительства Минобороны по делу о вымогательстве и получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Ущерб государству оценили более чем в 8 млн рублей.

20 ноября стало известно о задержании трех высокопоставленных сотрудников Агентства по технологическому развитию (АТР) по делу о взяточничестве. По информации следствия, в числе фигурантов — заместитель генерального директора Александр Серегин, управляющий директор Владилен Марценюк и руководитель направления импортозамещения Павел Сладков. В ведомстве сообщили, что Серегин арестован по делу о получении взятки, а Марценюк и Сладков, передававшие деньги, находятся под подпиской.

До этого, 14 ноября, первый заместитель начальника и двое сотрудников управления ФСИН по Челябинской области были задержаны по подозрению в превышении полномочий и получении крупных взяток от представителей коммерческих структур.