Генеральная прокуратура 23 января подала два иска на 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке, обнаружил RTVI, изучив портал “Электронное правосудие”. Среди ответчиков — сахалинский рыбопромышленник Олег Кан и уехавший за границу бизнесмен Дмитрий Дремлюга, которых называют “крабовыми королями” Дальнего Востока.

В одном из исков указана сумма 359 млрд рублей. Среди физлиц в числе ответчиков значится сахалинский предприниматель Олег Кан, которого ранее обвинили по четырем статьям УК — в том числе в создании преступного сообщества и контрабанде краба, и его сын Александр.

Всего соответчиков почти 20 человек, среди них — Родион Ким, Евгения Бровченко, Марина Метенчук, Марина Тен и Сергей Довидович, которых управляли активами Олега Кана. Среди юрлиц у ведомства есть претензии к 10 компаниям, в том числе сахалинским рыболовным компаниям «Прибой-Т», «Курильский универсальный комплекс», “Аквамарин”, «Приморская рыболовная компания” и «Севрыбфлот».

Второй иск Генпрокуратуры — на 17,4 млрд рублей. Среди физлиц в числе ответчиков указан рыбодобытчик Дмитрий Дремлюга, которого называют фактическим хозяином «Дальморепродукта», «Хасанрыбы» и других рыбодобывающих компаний Приморья. По данным РБК, бизнесмен проживает за границей с 2010-го года, когда он стал фигурантом нескольких уголовных дел.

В 2023 году Генпрокуратура изъяла у Дремлюги сотни объектов недвижимости и 4 млрд рублей в пользу государства. По данным ведомства, он несколько лет добывал биоресурсы в обход закона и нанес государству ущерб в размере 4,3 млрд руб. Тогда в числе соответчиков значились Татьяна Жукова, Алена Дремлюга, Константин Землянов и Николай Андрейченко. В иске от 23 января их фамилии также упоминаются.

Помимо физлиц среди ответчиков по второму иску указаны Федеральное агентство по рыболовству и рыболовные компании из Приморского края и Сахалина:

«Реал Девелопмент» ;

Мерлион»;

«Рыбный остров»;

«Краб Марин»;

“Краб ДМП” и другие.

Причина, по которым Генпрокуратура подала эти новые иски, пока не раскрывается.