Генпрокуратура России направила в суд гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу о выплате в пользу государства 8,5 млрд рублей, пишут «Ведомости». Надзорный орган утверждает, что чиновник незаконно получил эти деньги, находясь на руководящей должности.

Иск был направлен в конце июля 2024 года. Он в том числе затронул компании, которые приносили Фургалу доход через доверенных лиц, когда он уже находился на госслужбе. В их числе предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов. Большинство из них сейчас признаны банкротами.

Собеседник «Ведомостей», ссылаясь на прокурорскую проверку, отметил, что в период исполнения должностных обязанностей Фургал контролировал заготовку и реализации отходов и ломах черных металлов в Дальневосточном регионе. Однако в декларациях о доходах предпринимательской деятельности сведений об этом не было, указано в иске.

Следствие считает, что Фургал в период с 2007 по 2020 год лично и через доверенных лиц управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс». Кроме того, он владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных лиц, утверждает прокуратура.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году, выиграв выборы у тогдашнего главы региона Вячеслава Шпорта. При этом изначально он считался техническим кандидатом.

Менее чем через два года, в июле 2020 года, Фургала задержали и отправили в СИЗО в Москве. Дело против него вызвало массовые протесты в Хабаровском крае, которые продолжались несколько месяцев. За время нахождения в СИЗО бывшему губернаторы предъявили обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Президент России Владимир Путин после ареста Фургала говорил, что речь не идет о политическом преследовании.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его обвинили в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Вину экс-губернатор не признает.

В феврале 2024 года Фургал отказался признать вину в хищении активов МСП-Банка, а обвинения со стороны прокурора в свой адрес он назвал «дымовой завесой». Экс-губернатор утверждал, что в деле нет уголовного состава, а вменяемое ему — он или не совершал, или это было законной деятельностью по развитию бизнеса в регионе.