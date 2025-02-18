Генеральная прокуратура России совместно с Министерством обороны подала иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием отобрать патент у ведущего инженера-конструктора Владимира Германа, работающего на Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ). Данные об этом RTVI обнаружил на портале электронное правосудие.

Согласно иску Генпрокуратуры, зарегистрированному 13 февраля 2025 года, патент инженера Германа оспаривается в интересах государства. В качестве истцов в деле выступают Генпрокуратура РФ и Минобороны, ответчиком значится сам Герман, а третьими лицами привлечены ГРПЗ, Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Пока не раскрывается, о каком именно патенте идет речь. Однако участие военных ведомств может указывать на то, что разработка Германа затрагивает интересы оборонного сектора или содержит конфиденциальные технологии. Среди патентов Германа RTVI обнаружил в том числе “Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат”.

Разработка для работодателя по закону считается служебным произведением, рассказал RTVI Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО». Он уточнил, что авторские права на такое изобретение принадлежат работнику, а вот исключительное право — работодателю.

“В контексте требований прокуратуры патент (т.е. полные права на использование) должен перейти предприятию, на котором он работал и на котором, как я понимаю, создал свою технологию”, — уточнил юрист.

По его словам, работники, которые оформляют все документы на себя, могут полностью остановить работу целого предприятия, так как запрещают использовать свои технологии.

Государственный Рязанский приборный завод — крупнейший в России производитель серийных радарных систем и средств связи. Предприятие выполняет заказы для Минобороны, силовых ведомств и авиационной промышленности.

Это не первое дело, когда Генпрокуратура оспаривает права на интеллектуальные права. В ноябре 2024-го ведомство потребовало лишить производителя нанотрубок «OCSiAl» патента на изобретение, связанное со способами получения углеродных нанотрубок.