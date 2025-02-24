Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских рассказал RTVI, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить британскую BBC, чей сайт заблокирован в России, на предмет признания ее нежелательной организацией. По его словам, телерадиокомпания распространяет фейки о российской армии, а также показывает российские регионы в негативном свете.

«Я сделал запрос в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть факты и принять решение, если будут основания признать BBC нежелательной организацией на территории Российской Федерации», — сказал он.

Для этого есть несколько причин, добавил парламентарий. Одна из них заключается в том, что BBC — это «одно из тех СМИ, которое, наверное, ни дня не обходится без фейков и дискредитации в отношении России и Вооруженных сил РФ».

«Яркий пример. Помните те чудовищные трагические события, которые были в Буче. BBC — это одно из тех СМИ, которое достаточно активно обливало Россию и Вооруженные силы РФ грязью, обвиняя их в военных преступлениях, которые якобы имели место быть со стороны российских ВС на территории Бучи. Они достаточно активно на протяжении длительного времени распространяют фейки и открыто занимаются дискредитацией ВС РФ», — сказал Альшевских.

Вторая причина, по словам депутата, заключается в том, журналисты BBC снимают «достаточно негативные кадры» российской глубинки с целью «показать депрессивные территории, что все плохо, все разрушено, экономика в упадке, социальная несправедливость и так далее».

«Мне попалась на глаза вот эта информация, где журналисты и жители как раз обратили на это внимание, что от них просят видео негатива и отправить куда-то. И вот это меня до такой степени, грубо говоря, зацепило. Я считаю, что Генпрокуратура должна это все изучить и сделать соответствующие выводы. Давайте дождемся ответа», — отметил Альшевских.

На вопрос, обращался ли депутат к правоохранителям по этому поводу насчет других зарубежных СМИ, собеседник RTVI ответил, что это «находится в проработке».

В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России официальный сайт Британской радиовещательной корпорации (ВВС). До этого был ограничен доступ к сайту Русской службы Би-би-си.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала блокировку сайта BBC News началом ответных действий на «информационную войну Запада» против РФ.