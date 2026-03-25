Генеральную прокуратуру просят проверить деятельность Иркутской нефтяной компании (ИНК) и ее члена совета директоров, бывшего министра природных ресурсов Сергея Донского. Соответствующее обращение направил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Поводом, как следует из его обращения (копия имеется в редакции), стали действия должностных лиц Росприроднадзора в суде по делу о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Судебная тяжба длилась около года и привела к тому, что изначально заявленная сумма требований государства снизилась с почти 2 млрд рублей до 235 тыс. рублей — то есть более чем в 8 тысяч раз. Депутат полагает, что такой разрыв может быть связан с фигурой бывшего министра, в чьем ведении ранее находился Росприроднадзор.

Весной 2023 года Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории вышло с плановой проверкой на объекты Иркутской нефтяной компании. Проверка затрагивала три крупных месторождения — Даниловское, Марковское и Северо-Могдинское. Инспекторы оценивали, насколько корректно компания рассчитывает плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2020-2022 годы, в том числе в части выбросов, образующихся при сжигании и рассеивании попутного нефтяного газа (ПНГ).

Плата за НВОС обязательна для всех недропользователей и предусмотрена законом «Об охране окружающей среды». Это один из ключевых инструментов компенсации ущерба, который промышленная деятельность наносит природе.

Долгое время этот механизм применялся скорее формально, однако ситуация изменилась после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Тогда из-за разгерметизации топливного резервуара в окружающую среду попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязнение затронуло ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. По итогам разбирательства Росприроднадзор предъявил требования «Норникелю», которому принадлежала ТЭЦ, на сумму около 147,7 млрд рублей, из которых суд взыскал 146,2 млрд рублей. Это стало рекордом для такой категории дел и заметно изменило подход к применению природоохранного законодательства, приведя к ужесточению требований и платежей, особенно в отношении объектов НВОС I категории — крупных предприятий нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетики и химии.

При этом сама логика расчета осталась прежней: недропользователь сам обязан учитывать объем выбросов по каждому загрязняющему веществу и рассчитывать плату исходя из установленных ставок и коэффициентов.

В нефтегазовой отрасли одним из ключевых источников таких выбросов является сжигание и рассеивание попутного нефтяного газа — сопутствующего продукта добычи нефти. Для него действует отдельный порядок, утвержденный правительством еще в 2012 году, однако и он стал применяться значительно строже на фоне общего ужесточения экологической повестки.

При этом для всех видов выбросов ключевое значение имеет точность учета: если невозможно достоверно определить объем добытого и сожженного газа, применяется повышающий коэффициент, увеличивающий платеж в десятки раз. Для такого учета должны использоваться специальные сертифицированные приборы и системы измерения.

Именно соблюдение этих требований стало предметом проверки на объектах Иркутской нефтяной компании в мае 2023 года. По ее итогам Росприроднадзор пришел к выводу, что на трех месторождениях при расчете платы некорректно учитывались выбросы ряда веществ, образующихся при сжигании ПНГ, в том числе сажи, а также этана, пропана, изобутана и пентанов. Одновременно ведомство указало на отсутствие надлежащих средств измерений и технических систем, соответствующих требованиям Минэнерго и позволяющих достоверно фиксировать объем добытого и сожженного газа.

После оформления акта выездной проверки и выдачи предписания из центрального аппарата Росприроднадзора в территориальное управление поступило поручение проверить корректность расчета платы за НВОС с применением повышающего коэффициента, предусмотренного постановлением правительства № 1148. В результате компании было направлено требование о доначислении и довнесении в бюджет около 1,9 млрд рублей.

После отказа компании добровольно уплатить указанную сумму ведомство обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском. ИНК в суде возражала против удовлетворения исковых требований, настаивая, что системы измерения на месторождениях фактически функционируют, а учет попутного нефтяного газа ведется с использованием аттестованных методик.

Рассмотрение дела в первой инстанции заняло около года. В итоге 10 октября 2024 года суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения повышающего коэффициента, указав, что наличие спорных или неполных документов на средства измерения само по себе не свидетельствует об отсутствии учета. При этом доказательств того, что используемые системы искажают данные, Росприроднадзором представлено не было.

Из почти 2 млрд рублей суд признал обоснованными лишь 235 тыс. рублей, отказав во взыскании основной части требований. Таким образом сумма сократилась более чем в 8 тысяч раз.

При обжаловании этого решения позиция Росприроднадзора изменилась.

Вместо защиты всей заявленной суммы ведомство сосредоточилось на одном эпизоде — применении конкретного измерительного прибора на Северо-Могдинском участке, не развивая доводы по остальной части начислений, формировавшей основной объем требований. А кроме того, и на это особенно обращает внимание в своем обращении депутат Делягин, ведомство не стало требовать проведения независимой экспертизы, которая могла бы подтвердить информацию о проблемах с расчетами. На это указал в своем постановлении от 25 февраля 2025 года и Четвертый арбитражный апелляционный суд: «Росприроднадзор … ходатайство о назначении экспертизы по делу не заявил, в связи с чем фактически уклонился от обязанности подтвердить свои доводы достоверными доказательствами».

Делягин обращает внимание на еще одно обстоятельство. В период судебного разбирательства, завершившегося существенным снижением требований к ИНК, в совет директоров компании входил Сергей Донской, до 2018 года занимавший пост министра природных ресурсов и экологии. Росприроднадзор при этом находится в ведении Минприроды, которое он ранее возглавлял.

Донской упоминается как член совета директоров ИНК уже осенью 2019 года — в связи с подписанием на ВЭФ соглашения об управлении строительством Иркутского завода полимеров в Усть-Куте. В проекте участвовала японская Toyo Engineering Corporation, выполнявшая функции по координации, планированию и контролю строительства.

В этой связи Делягин просит Генеральную прокуратуру разъяснить, какие ограничения действуют для бывших федеральных чиновников при переходе на работу в коммерческие структуры. Речь в частности идет о двухлетнем «карантине»: в течение этого срока такие лица не вправе занимать должности в организациях, с которыми были связаны по линии служебных полномочий, без согласия специальной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.

Кроме того, депутат просит проверить, соблюдались ли антикоррупционные требования в данном случае, в том числе с учетом того, что Росприроднадзор находится в системе Минприроды, и не могло ли это обстоятельство повлиять на позицию ведомства в рамках судебного спора.