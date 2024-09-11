Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Министерство культуры и ФСБ с требованием провести проверку деятельности режиссера Владимира Мирзоева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, «Ветераны России» требуют проверить Мирзоева на предмет источников финансирования его проектов, связь с украинскими и оппозиционными артистами, а также изучить содержание его постановок и фильмов на наличие «антироссийских посланий».

«В движении настаивают на том, чтобы были детально исследованы источники финансирования его проектов, его связи с украинскими и оппозиционными артистами, а также содержание его постановок и фильмов, которые могут нести антироссийские послания», — заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.

По его словам, Мирзоев ранее подписывал письма «против России».

«Ему выделяют сотни миллионов на проекты. <…> Его спектакль «Я убил царя» — это что, призыв? Намекает на то, что Россию можно убить? Нет, не выйдет. Мы не позволим этим либералам подрывать нашу страну, в открытую работая на вражеские сил», — сказал Резяпов.

Владимир Мирзоев — режиссер фильмов «Борис Годунов» (2011), «Человек, который знал все» (2009), «Как Надя пошла за водкой» (2020), а также сериалов «Топи» (2021) и «Преступление и наказание» (2024). В разные годы он сотрудничал в качестве постановщика с Театром им. Вахтангова, Ленкомом, Московским драматическим театром им. Станиславского и др.