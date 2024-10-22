Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, сообщает его офис.

По словам Костина, сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором обсуждалась «очевидно аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов» — в том числе и в генпрокуратуре.

Экс-генпрокурор поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского о том, что должны быть отменены неправомерные решения о предоставлении инвалидности, внесены четкие законодательные и организационные изменения. Также за произошедшим должна последовать «персональная и политическая ответственность».

«Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора», — пояснил Костин.

Андрей Костин — член партии «Слуга народа». Занимал пост генпрокурора Украины с июля 2022 года. До этого занимал пост депутата Верховной Рады (с августа 2019 года по июль 2022 года). После начала военной операции на Украине был участником украинской делегации на стамбульских переговорах с Россией.

Коррупционный скандал в Хмельницком центре медико-социальной экспертизы

4 октября Госбюро расследований сообщило, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына, занимавшего руководящую должность в Пенсионном фонде в Хмельницкой области, уличили в незаконном обогащении.

Во время обысков у них обнаружили почти $6 млн наличными — правоохранители находили деньги почти в каждом углу квартиры Крупы. Как отмечало Госбюро, женщина пыталась избавиться от части денег — через окно она выбросила две сумки, в которых лежало по $500 тыс.

Помимо этого семья Крупы владеет элитой недвижимостью на Украине и за ее пределами. На их валютных зарубежных счетах лежит почти $2,3 млн.

Обыски были проведены не только по месту жительства, но и в служебных кабинетах Крупы и ее сына. Были обнаружены списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами, а также документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. Украинские медиа, в числе которых агентство УНИАН, писали о причастности к этому Крупы.

22 октября Зеленский провел собрание с СНБО из-за инцидентов с МСЭК и «фальшивых инвалидностей». Украинский глава отметил, что установлено много фактов нарушений.