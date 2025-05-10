Новое немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем решило отказаться от публикации информации о передаче Украине вооружений, включая ракетные установки, танки, системы противовоздушной обороны и другие виды военной техники. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в кабмине.

«Объем сообщений о поставках вооружений будет значительно сокращен», — заявил собеседник агентства, добавив, что это лишит Россию «военного преимущества».

Таким образом Берлин стремится создать «стратегическую двусмысленность», которая позволит скрыть собственные действия от противника. Как именно бундестаг будет информировать о новых поставках, пока неизвестно. DPA предполагает, что это могут делать на закрытых заседаниях комитета по обороне.

Аналогичный подход применялся в начале российско-украинского конфликта при канцлере Олафе Шольце. Как пишет DPA, решение об оказании военной поддержки Киеву было принято 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала боевых действий, однако эта информация почти не предавалась огласке.

В июне 2022 года, реагируя на запросы общественности, правительство Германии решило опубликовать на своем сайте подробный перечень всего вооружения и систем, переданных украинским вооруженным силам, а также того, что планируется к отправке.

Обновленная версия списка военной помощи была представлена 6 мая, после утверждения нового состава правительства. Согласно опубликованным данным, Германия предоставила Украине 25 самоходных гаубиц, 121 танк Leopard, свыше тысячи ударных беспилотников и 478 тысяч артиллерийских боеприпасов.

По данным агентства, аналогичное решение о сокращении публичной информации по военным поставкам приняла Франция.

«Мы не будем рассказывать о категориях и моделях оружия на каждой пресс-конференции. Потому что вполне вероятно, что и российская армия услышит ответ на ваши вопросы», — заявил на этой неделе президент страны Эмманюэль Макрон.

Москва призывает западные государства прекратить поддержку Украины оружием. Президент России Владимир Путин в январе допустил, что при условии прекращения иностранных военных поставок, завершение конфликта возможно в течение одного-двух месяцев.