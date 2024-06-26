Военный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил подполковника, заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны, Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). Об этом заявил «Коммерсанту» («Ъ») адвокат мужчины Константин Елфимов.

Решением суда Магасумов также был лишен звания Героя России, однако суд сохранил за ним звание подполковника, рассказал защитник военного. Сторона обвинения просила приговорить мужчину к десяти годам заключения за убийство и еще к трем годам за хулиганство, а также лишить его воинского звания.

По данным следствия, 11 августа 2023 года в Луганске Магасумов вместе с сослуживцами — капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем — отмечал в одном из местных заведений присвоение ему звания Героя России. Позднее к ним присоединились две девушки. Одна из них попросила разрешения выстрелить из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, а третий выстрел пришелся ей в грудь.

В конце сентября телеграм-канал Mash писал, что, согласно версии защиты Магасумова, подполковника вообще не было рядом во время выстрела. В суде адвокат военного настаивал, что за несколько минут до инцидента его подзащитному якобы позвонил сослуживец, который рассказал, что к нему пристали пятеро молодых людей, и попросил помочь разобраться с ними. Магасумов поспешил на помощь, а Яськевич остался с девушками.

Убирая оружие, он случайно спустил курок и пуля попала в одну из его новых знакомых. Испугавшись, он скрылся с места, а девушка скончалась в машине скорой, отмечал Mash. По его информации, после этого старший лейтенант написал явку с повинной, но задержали при этом почему-то Магасумова. Других подробностей о позиции защиты Магасумова телеграм-канал не приводил. Следствие же считает, что Магасумов никуда не уезжал и выстрел в девушку совершил именно он, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В январе 2024 года защита Магасумова рассказала «Коммерсанту», что в ходе расследования была возможность сменить статью обвинения с убийства на причинение смерти по неосторожности. Однако следствие добавило к обвинению статью о хулиганстве из-за конфликта, который возник у Магасумова после происшествия с младшими по званию, которых он вынудил отдать ему автомобиль «Нива».

Основу для обвинений составили показания второй девушки. По мнению представителей защиты, она находилась в состоянии опьянения, из-за чего ее показания нельзя рассматривать как адекватные. По словам девушки, именно Магасумов совершил убийство, хотя сам он утверждает, что не находился в сквере в момент совершения преступления.

По мнению защиты Магасумова, его вина не была доказана, сам он также не признал вину. Адвокат настаивал на вынесении оправдательного приговора.

Сейчас Елфимов обсуждает со своим подзащитным обжалование приговора.