Гитарист группы Queen, 77-летний Брайан Мэй, перенес инсульт, после которого ему запретили выходить на улицу, ездить на транспорте и сильно тревожиться. Об этом музыкант рассказал в видеообращении на YouTube.

По словам Мэя, инсульт произошел около недели назад. Из-за этого музыкант на некоторое время потерял контроль над рукой, однако сейчас он уже может играть на гитаре.

«Хорошая новость, что я смогу играть на гитаре после событий, случившихся за прошедшие дни», — сказал он.

Мэй отметил, что из-за проблем со здоровьем у него были сомнения, сможет ли он продолжать заниматься музыкой.

«Совершенно внезапно я потерял контроль над своей рукой. Должен сказать, это страшно», — признался он.

Музыкант также выразил благодарность медицинским работникам, которые оказали ему помощь.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я следую рекомендациям врачей, то есть пока почти ничего не делаю», — сказал Мэй.

Он добавил, что ему пока нельзя выходить на улицу, водить машину, летать на самолёте и сильно повышать частоту сердечных сокращений.

Гитарист рассказал, что не хотел говорить о своем состоянии, опасаясь, что люди начнут его жалеть. Он попросил своих поклонников не беспокоиться о нем.

В мае 2020 года Мэй сообщил своим подписчикам в социальных сетях, что он перенес «небольшой сердечный приступ». Тогда музыкант рассказывал, что в течение 40 минут испытывал боль и тяжесть в груди.

После госпитализации ему в срочном порядке провели операцию на артериях. Как отмечает сам Мэй, после медицинского вмешательства он почувствовал себя хорошо, как будто с ним ничего и не было.