В Москве задержан глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, сообщили телеграм-каналы Mash, Baza и SHOT. Информацию об этом также подтвердили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.

«Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО “Лефортово” для проведения следственных действий по делу о мошенничестве», — сказал собеседник агентства.

В органах уточнили, что показания на него дал бывший заместитель Мельникова Александр Попелюх, отправленный под стражу по уголовному делу год назад. То же самое сообщают Baza и SHOT, а также источник РБК, знакомый с ходом расследования. Он добавил, что Мельникова доставили для дачи показаний в следственный отдел ФСБ.

В публикации Mash, написавшего о задержании одним из первых, говорилось, что показания на Мельникова дала бывшая заместитель гендиректора АСВ Ольга Долголева, которая находится под арестом с мая.

Телеграм-канал сообщал, что Мельников находится в Лефортово со среды, 22 октября, и что днем ранее в самой госкорпорации АСВ прошли обыски. Два источника РБК тоже сообщили, что задержание произошло в среду. В самом АСВ от комментариев СМИ отказались.

Мельников занимает пост главы АСВ с января 2022 года. В госкорпорации он работал с самого ее основания в 2004 году, сразу начав с должности замгендиректора, за исключением трех лет (2016-2019), когда был сначала министром экономического развития Крыма, а затем вице-президентом Ассоциации банков России.

Задержание Мельникова связывают с расследованием уголовного дела о махинациях с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир», который находился под конкурсным управлением АСВ после банкротства построившей его компании. Сумму хищений изначально оценили в 200 млн рублей, но не исключили, что размер ущерба по ходу расследования может возрасти.

Фигурантами дела ранее стали двое бывших заместителей Мельникова. Попелюх был арестован в октябре 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В апреле 2025-го под стражу отправили Долголеву, ФСБ инкриминировала ей соучастие в мошенничестве.