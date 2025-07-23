Глава Гремячинского сельского поселения (Бурятия) Иван Яковлев прокомментировал RTVI скандал с баннером о службе по контракту, который повесили на местном туалете. По его словам, рекламный материал висел на стене кабинки, когда тот «вообще не работал», а потом все было исправлено.

«Сочетание вывесок возмутительное»

Ранее бурятский журналист Сергей Березин сообщил, что на общественном туалете в селе Гремячинское был размещен баннер с лозунгом «Приходи на службу по контракту. Присоединяйся к СВОим! Шаг до победы!».

«Общественный туалет! Сочетание вывесок получилось, мягко говоря, возмутительное. Что это — новая технология управления вниманием или происки враждебной пропаганды? Чем руководствовались местные власти? Неужели в Гремячинске, где многие гости Бурятии впервые встречаются с Байкалом, не нашлось более достойного места для баннера, призывающего послужить Отечеству?» — задался вопросом Березин.

К нему присоединился ветеран СВО, экс-советник главы Бурятии Александр Васильев. Он назвал размещение баннера на туалете возмутительным.

«И неужели никого, кроме Сергея, не возмутил этот факт? А как оценивать хозяев сортира? А главу поселения? А местных депутатов? И не характеризует ли поведение упомянутых отдыхающих, коммерсов и мелкотравчатых чиновников с депутатами их подлинное отношение к СВО и ее воинам?» — заявил Васильев.

«Просто не успели снять»

Яковлев рассказал RTVI, что баннер давно снят с туалета, а произошедшее стало стечением обстоятельств.

«Уже давно поменяли его, это первое. Второе — этот баннер был повешен моими специалистами в то время, когда туалет вообще не работал. Он не работал 1,5 года, стоял абсолютно новый, и на него установили агитационный баннер. В это время туалет вообще не работал, абсолютно. То есть когда туалет запустили, то просто не успели снять баннер», — рассказал глава населенного пункта.

Он подчеркнул, что все вышло «случайно»: «Туалет запустили буквально несколько дней назад. Заключили договор с предпринимателем, и так получилось, что просто не успели снять баннер».