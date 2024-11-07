Принадлежащий «ЧукотАВИА» вертолет Ми-8 не имеет отношения к гибели девочки и ее бабушки, которых насмерть задавил сорванный ветром гараж в чукотском селе Нурнлигран. Об этом RTVI сообщил гендиректор компании Томаш Трояновский.

«Вертолет к этому событию не имеет никакого отношения, вообще никакого. Гараж опрокинуло порывом сильного ветра, который дул на этой территории. А вертолет находился более чем в 100 м от этого события. Так что эти все СМИ, [которые пишут о причастности вертолета], как обычно, отличились», — сказал он.

На вопрос, адресуются ли в этом случае все претензии к владельцу гаража, который его неправильно закрепил, Трояновский ответил: «Абсолютно верно».

7 ноября вертолет Ми-8 должен был забрать в селе Нурнлигран шестилетнюю девочку с ее бабушкой. Как пишет «КП», во время посадки из-за движения лопастей вертолета начался сильный ветер, который снес стоявший неподалеку гараж. Тот отлетел в стоявших неподалеку бабушку с девочкой и задавил их насмерть. Издание уточняет, что гараж, по предварительным данным, принадлежит главе села Марине Тагратгыргиной.

Телеграм-канал «112» сообщает, что бабушка и внучка пытались спрятаться за гаражом, но когда вертолет стал приземляться, начался сильный ветер, из-за которого конструкция их придавила. Пострадавших госпитализировали с переломами ребер, грудины и ключиц, а также открытой черепно-мозговой травмой, пишет Shot. От полученных травм обе скончались.

По данным Shot, гараж «уже не в первый раз сдувало», а в этот раз «он находился в 25 м от места посадки вертолета». Канал уточняет, что за конструкцией люди прятались от сильного ветра.

Глава Провиденского городского округа Евгений Подлесный сообщил в телеграм-канале, что в Нунлигране «в результате несчастного случая погибли две жительницы села». Он выразил соболезнования семье погибших, пообещав оказать помощь.

В СУ СКР по Чукотке рассказали, что днем 7 ноября «в результате опрокидывания незакрепленной на земле металлической конструкции, расположенной примерно в 30 метрах» от вертолетной площадки села Нулигран, погибла шестилетняя девочка и ее бабушка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.