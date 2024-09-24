Президент Федерации спортивной акробатики Москвы Виктор Сеничев умер в возрасте 58 лет от сердечного приступа. Об этом RTVI сообщила его коллега, тренер высшей категории в московской спортивной школе олимпийского резерва «Центр» Ольга Кулида.

«Это произошло вчера, у него была остановка сердца. Он провел занятие, сел в машину и умер на парковке. Когда пройдет прощание, мы пока не знаем, сами ждем информацию», — сказала она.

По данным «Московского комсомольца», вечером 23 сентября Сеничев вышел из спортивной школы олимпийского резерва на Донбасской улице и направился в сторону парковки. Издание пишет, что он потерял сознание до того, как успел выпить лекарство.

Через час Сеничева начали искать педагоги из другого спортивного учреждения, куда он должен был приехать на занятие. Его коллега, чье имя не уточняется, вышла на парковку, чтобы проверить, стоит ли машина президента Федерации спортивной акробатики. В ней женщина и нашла тело Сеничева, пишет «МК».

Издание со ссылкой на коллег Сеничева отмечает, что здоровье у него ухудшилось после того, как четыре года назад у него умерла дочь. По их словам, мужчина «начал страдать мерцательной аритмией и на постоянной основе пить таблетки для сердца». Официально эта информация не подтверждалась.

О том, что Сеничев умер 23 сентября, также сообщила Федерация спортивной акробатики России.

«Являясь президентом Федерации спортивной акробатики города Москвы на протяжении 16-ти лет, он внес большой вклад в развитие нашего вида спорта. Руководство Федерации, тренерский состав и спортсмены выражают свои соболезнования семье, родным, близким и друзьям Виктора Викторовича», — говорится в заявлении пресс-службы.

Виктор Сеничев с 2008 года занимал пост президента Федерации спортивной акробатики Москвы. Имя его преемника пока не называлось.

Также Сеничев был тренером-преподавателем спортивной школы Олимпийского резерва, мастером спорта СССР, тренером Всероссийской категории. С 1976 года занимался спортивной акробатикой в ГБУ «СШОР №46» Москомспорта. Тренером он стал в 1988 году.