Бюджет министерства обороны Молдовы меньше бюджета некоторых европейских футбольных клубов. Об этом министр иностранных дел страны Михаил Попшой заявил в интервью Алексею Венедиктову* в программе «Если наступит завтра» на RTVI.

Попшой назвал рост бюджета министерства обороны на 68% за год немножко смешным.

«Инвестиции в оборону в нашей стране за последние 30 лет были мизерные, их почти не было, поэтому сейчас данное повышение практически от ничего», — пояснил Попшой.

Глава МИД сообщил, что расходы на оборону всегда составляли около 0,3% молдавского ВВП. В новой стратегии национальной безопасности поставлена цель достигнуть 1%, но в среднесрочной перспективе.

«Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, того же «Реал Мадрид», который, кстати, два года назад проиграл тираспольскому «Шерифу», других больших футбольных клубов — и у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию», — заявил Попшой.

По его словам, военные расходы Молдовы «не идут ни в какие сравнения с теми вызовами», которые стоят перед страной.

Ранее сообщалось, что в 2023 году бюджет Минобороны республики составил около 1,7 млрд леев ($96 млн), или 0,55% от ВВП. По сравнению с 2022 годом, расходы на оборонный сектор выросли на 68,2%.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов