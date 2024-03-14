Глава МИД Молдовы Михаил Попшой, родившийся в Кировской области, в молодости задумывался о получении российского гражданства, а его отец воевал в приднестровском конфликте на стороне Кишинева. Об этом он рассказал в интервью Алексею Венедиктову* в программе «Если наступит завтра» на RTVI.

Попшой сообщил, что его отец «является ветераном приднестровского конфликта».

«Для меня до сих пор трудно осознать, понять то, через что прошли мои родители. Они жили в России припеваючи, рядом с русскими, я там появился на свет. И в очень скором будущем мой отец был вынужден с оружием в руках бороться против русских в том числе, которые поддерживали сепаратизм в его стране, в моей стране», — заявил Попшой.

Министр рассказал, что «когда-то давным-давно, в молодости» задумывался о получении российского паспорта. «Хорошо, что я не пошел дальше, потому что сейчас, наверное, пришлось бы несладко», — считает Попшой.

При этом у него есть румынский паспорт.

«Мой случай: я нахожусь в миграционном офисе в Милане, где я учился на докторантуре, я предоставляю свои документы, и женщина смотрит на них и говорит: «Значит, вы родились в России, живете в Молдове, у вас паспорт Румынии, и вы учитесь в Италии?» Я говорю: «Все верно». И это реальность для многих граждан Республики Молдова и для многих граждан Европы», — рассказал Попшой.

По мнению главы МИД, наличие двух или нескольких гражданств у людей — это «подспорье для развития двусторонних контактов между странами».

Попшой рассказал, что от одной трети до половины граждан Молдовы имеют румынские паспорта.

«Мы, что называется, одной ногой уже член Евросоюза, потому что почти половина страны являются полноценными гражданами Евросоюза, имея гражданство страны — члена Евросоюза. У некоторых граждан Молдовы есть и гражданство Болгарии, тоже члена Евросоюза», — отметил Попшой.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов