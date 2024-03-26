Серп и молот на гербе Приднестровья выступают «данью традиции и уважения». Об этом глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в специальном интервью RTVI.

«Если говорить серьезно, то это просто дань традиции и уважения. Это признак того, что Приднестровье является правопреемником, одним из правопреемников МССР (Молдавской Советской Социалистической Республики. — Прим. RTVI). Мы были государством, которое возникло в составе Советского Союза, а потом к нам присоединяли Бессарабию, которая сегодня считается Молдовой или Румынией, непонятно», — считает Виталий Игнатьев.

Чтобы подчеркнуть «правопреемственность государственности», основатели ПМР решили сохранить советскую символику, пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что сегодня эта символика вызывает большой интерес у туристов из Евросоюза, Китая, США и других стран.

«Это такой своеобразный, определенный бренд уже Приднестровья в известной степени. Поэтому мы точно считаем, что сносить памятники, менять символику и так далее — это не самое актуальное, не самое важное и нужное. Более того, мы ценим нашу историю. Она разная, там были светлые моменты, темные моменты», — добавил Игнатьев.