Кинотеатры, неоднократно оштрафованные за нелегальный показ зарубежных фильмов, надо закрывать, заявила РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова. Она убеждена, что «закрытие двух-трех кинотеатров <…> всегда очень отрезвляет отрасль».

По словам главы Минкульта, первый штраф за пиратский прокат иностранных картин должен быть «небольшим», второй — «большим», а если кинотеатр вновь допускает нарушения, его следует закрыть. Любимова считает, что эту меру можно применять и к частным, и к муниципальным кинотеатрам.

Министр культуры подчеркнула, что западные дистрибьюторы, чьи фильмы соответствуют требованиям российского законодательства, беспрепятственно получают прокатные удостоверения, и представляемые ими картины легально выходят в прокат.

«У нас нет недружественных режиссеров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали», — сформулировала Любимова принцип, по которому иностранные фильмы попадают в российский прокат.

Российские кинотеатры начали практиковать «пиратские» показы зарубежных картин после начала военной операции на Украине, из-за которой голливудские мейджоры покинули отечественный рынок.

Для таких показов используются две схемы, напоминают «Ведомости».

Первый вариант — это «предсеансовое обслуживание» , когда кинотеатр продает билеты на российские короткометражки, а перед ними зрителям бесплатно показывают пиратскую копию зарубежного фильма.

, когда кинотеатр продает билеты на российские короткометражки, а перед ними зрителям бесплатно показывают пиратскую копию зарубежного фильма. Второй вариант — это сдача зала в аренду. В этом случае иностранный фильм показывает арендатор, формально не имеющий отношения к кинотеатру, а билеты продаются на стороннем сайте или непосредственно перед сеансом.

Наибольшей популярностью пользуется первый способ. По данным ЕАИС Фонда кино, в 2023 году четвертое место по кассовым сборам заняла шестиминутная короткометражка Марты Котовой «Три добрых дела», заработавшая рекордные 1,2 млрд рублей. В качестве «предсеансового обслуживания» к ней показывали фильмы «Аватар: Путь воды», «Барби» и «Оппенгеймер». В выходные 16-17 сентября пиратские показы «Барби» возглавляли российский прокат.

В общей сложности по итогам 2023 года 26 российских короткометражек собрали около 4,3 млрд рублей — 11% от совокупной годовой прокатной выручки, которая составила 39 млрд рублей.

В октябре 2023 года на конференции «Медиабизнес» глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков оценивал объем «теневого» проката в 10% от общих сборов. Гендиректор дистрибутора «Атмосфера кино» Вадим Иванов и гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин давали другую оценку — в 15-20%.

В период с 1 по 8 января 2024 года российские кинотеатры побили два рекорда — по сборам отечественных фильмов (5,5 млрд рублей) и по совокупной выручке (5,8 млрд рублей). Основной вклад в это внесли комедия «Холоп-2» (2,6 млрд рублей) и музыкальная сказка «Бременские музыканты» (1,96 млрд рублей).

О популярности зарубежных фильмов в новогоднем прокате можно судить по официальным показателям сборов российских короткометражек. Лишь две из них вошли в топ-250 — это мультфильм «Сколько весит облако?» (6,4 млн рублей) и фильм ужасов «Глубокие раны» (2 млн рублей). В качестве «предсеансового обслуживания» к ним показывали мюзикл «Вонка» с Тимоти Шаламе и боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стейтемом соответственно.