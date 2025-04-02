Публикация интервью с военнопленными «идет вразрез» с международным гуманитарным правом, заявил в специальном интервью RTVI генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Пьер Кренбюль.

«Они идут вразрез с тем, что предусматривает международное гуманитарное право, которое призвано на деле защищать военнопленных от такого выставления на публику и от общественного любопытства», — заявил Пьер Кренбюль.

По его словам, согласно международному гуманитарному праву, военнопленные должны быть «ограждены от общественного любопытства» с целью сохранить их человеческое достоинство.

«Есть много конфликтов, во время которых военнопленных публично представляют, берут у них интервью, выставляют напоказ на улицах и в других местах», — сказал Кренбюль.

Вооруженные конфликты порождают «невероятные эмоции», пояснил глава МККК.

«Велик соблазн заявить: «Вот, я захватил кого-то с той стороны. И вот что я собираюсь сейчас сделать. Я хочу показать, что я был там». Но представьте на секунду, что произойдет, если вы сами окажетесь в плену у другой стороны», — отметил гендиректор Международного комитета Красного Креста.

По словам собеседника RTVI, «мы все хотели бы, чтобы к нам относились с достоинством».

«И именно это мы должны соблюдать в тех случаях, когда кто-то другой попадает к нам в руки. Поэтому очень важно, чтобы военнопленные ограждались от любопытства публики», — заключил Кренбюль.