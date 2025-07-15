Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил RTVI, что организация, вопреки слухам в СМИ, никуда не вносила законопроект о введении налога на машины старше 15 лет. Он добавил, что в текущей ситуации государство «не потянет» утилизацию такого количества автомобилей.

О какой инициативе идет речь

9 июля Подщеколдин сообщил «Газете.Ru», что РОАД разрабатывает законопроект о повышении транспортного налога для автомобилей старше 15 лет. В рамках инициативы предлагалось увеличить налог на 50% для старых машин и ввести обязательный техосмотр дважды в год.

Также организация выступила за введение программы утилизации, предлагая владельцам 20-летних автомобилей компенсацию в 300—400 тыс. рублей при покупке нового транспортного средства. Инициатива РОАД связана с растущим средним возрастом автопарка в России, который сейчас превышает 15,5 лет.

Подщеколдин отметил, что в России есть утильсбор с автотранспорта, по которому в 2024 году было получено более 1 трлн рублей, но до сих пор нет программы утилизации автомобилей. Цель инициативы РОАД — обновление российского автопарка.

14 июля «РБК Autonews» писал, что Подщеколдин на пресс-конференции, посвященной итогам первой половины 2025 года, заявил, что в России «авторынок болен» и происходит его обвал из-за низкой покупательской способности россиян. Он также отметил, что государство должно помочь отрасли, например, изменить условия кредитования, чтобы на рынке продавалось около 3 млн автомобилей в год. Согласно расчетам, это поможет остановить старение отечественного автопарка, считают в РОАД.

«Почему стране необходимо 3 млн? Всего в стране вместе с грузовиками около 55 млн автомобилей, 39% — старше 10 лет. Чтобы возраст не рос, нужно продавать в год 3 млн. Если меньше, как сейчас, буквально через 5 лет у нас 80% парка будет старше 10 лет. Половина — старше 20 лет», — сказал эксперт.

Также, уточнил Подщеколдин, нужно возродить госпрограмму по утилизации старой техники. В статье отмечается, что дилерское сообщество готовит законопроект об обороте автомобилей, согласно которому по истечении срока эксплуатации автомобиля (ориентировочно около 15 лет) вводить повышенный транспортный налог. Также участники рынка предложили сделать дороже страховку ввести обязательный техосмотр два раза в год для старых машин.

Комментируя инициативу РОАД, опрошенные РБК эксперты заявили, что сейчас у многих граждан нет свободных денег на покупку машины. Также они допустили, что реализация проекта в том виде, в котором он озвучен в СМИ, может привести к риску недовольства и социального взрыва. Помимо этого, уточнили собеседники издания, у государства сейчас вряд ли есть возможность возобновления программы утилизации старой техники.

«Государство это не потянет по финансам»

В беседе с RTVI Подщеколдин рассказал, что новость об их инициативе «понеслась просто как волна».

«На самом деле, это все произошло в результате пресс-конференции, на которой, если ее посмотреть, не было об этом ни полслова не сказано — по поводу рекомендуемых сроков утилизации и возрасте автомобилей», — сказал президент РОАД.

Подщеколдин уточнил, что они планируют дать опровержение по поводу сложившейся ситуации.

При этом собеседник RTVI отметил, что «какие-то сроки» для старых автомобилей, чтобы стимулировать их утилизацию, все равно рано или поздно придется вводить. Он уточнил, что, вероятно, это будет сделано с учетом мнений экспертного сообщества.

Сегодня в России средний возраст автомобиля, отметил президент РОАД, составляет 16,5 лет. И если, к примеру, повысить транспортный налог на автомобили старше 15 лет, то «мы больше половины транспортных средств заставим утилизироваться, что нереально финансово и морально», уточнил Подщеколдин.

Он подчеркнул, что невозможно заставить людей утилизировать столько машин, потому что они не смогут купить себе новые автомобили, так как «нет бюджетных кредитов, нет каких-то специальных программ и так далее».

«Государство это не потянет по финансам, потому что это нужно будет миллионов двадцать автомобилей утилизировать. В сегодняшней финансовой ситуации в России это невозможно. Слишком много владельцев должны будут это сделать. Это значит, что им надо купить новое средство, а они не смогут сегодня это сделать, потому что кредитов дешевых нет. Поэтому сегодня об этом говорить рано», — объяснил Подщеколдин.

Президент РОАД уточнил, что с идеей повышения транспортного налога на автомобили старше 15 лет «торопиться точно рано» в нынешних условиях на рынке.

«Надо очень аккуратно и очень взвешенно это разработать. Сегодня точно преждевременно говорить, во-первых, о глобальной утилизации, и второе — еще рано говорить про точный срок в 15 лет. Наверное, его необходимо установить на возрасте 20−25 лет, не раньше. И [затем] оценить количество парка, и уже тогда прийти с программой утилизации. Поэтому придется как-то об этом думать, но точно не 15 лет и точно не сейчас», — объяснил президент РОАД.

Подщеколдин подчеркнул, что еще один фейк, который распространялся в СМИ и соцсетях, — это то, что РОАД уже внесла законопроект на рассмотрение. «Везде новость — “дилеры обратились”. Никуда они пока не обратились», — подчеркнул он.