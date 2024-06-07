Новый флагман здорового питания в России сейчас — сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Кроме того, чиновница заявила, что была рада уходу McDonald’s. Попова отметила, что питание в сети стало более здоровым и полноценным, а от прежнего места «осталась только привычная упаковка».

Глава Роспотребнадзора добавила, что сеть ежедневно обслуживает почти два миллиона посетителей.

Транснациональная корпорация McDonald’s ушла с российского рынка в 2022 году, после начала Россией военной операции на Украине.

Компания продала свой бизнес российскому предпринимателю Александру Говору, который с 2015 года был партнером-франчайзи McDonald’s.

Говор ранее управлял 25 ресторанами McDonald’s в Сибири. После проведенного ребрендинга сеть Александра Говора «Вкусно — и точка» заработала в России с 12 июня 2022 года.