Инициатива российских сотовых операторов по предоставлению пользователям доступа к иностранным сервисам, добровольно ушедшим из России, не противоречит ни санкционному режиму, ни политике импортозамещения, считает главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков.

По его словам, речь идет об инструментах антисанкций. «Наконец мы начали говорить не о блокировках, а о разблокировках. И это уже приятно», — отметил Зыков.

Накануне, 4 июня, гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин сообщил на ПМЭФ, что операторы ведут переговоры с властями о легальном доступе к зарубежным ресурсам, которые не подпадали под ограничения Роскомнадзора, но самостоятельно ограничили работу в России. В качестве примера он привел Netflix и популярные нейросети, для использования которых сегодня россиянам приходится прибегать к VPN. По словам Анохина, идея получила поддержку регуляторов и может быть реализована в рамках отдельных тарифов.

Зыков подчеркнул, что эти сервисы в России формально не запрещены, поэтому речи об обходе ограничений не идет.

«Это не обход санкций. Насколько я понимаю и помню, технологическим компаниям не запрещали работать в РФ. Они сами не хотят. Это не санкции», — заявил эксперт.

Что касается возможного конфликта с курсом на импортозамещение, Зыков считает, что выбор стоит между доступом к передовым технологиям и принципиальной самоизоляцией. По его мнению, отечественным разработчикам сегодня необходим доступ к ведущим ИИ-моделям, чтобы не отстать от мирового технологического развития. Многие из них уже вынуждены пользоваться VPN, поскольку нейросети нужны им в ежедневной работе.

Однако и этот путь, по словам эксперта, становится все более проблематичным: из-за блокировок VPN со стороны Роскомнадзора владельцы ИИ-сервисов начали блокировать аккаунты пользователей, чьи IP-адреса периодически фиксируются в России.

«А блокировка — это целая куча проблем для разработчиков, плюс потеря важных чатов с ИИ. Короче беда-беда», — резюмировал Зыков.

По его мнению, легальный сервис «антисанкций» в этом контексте окажется полезным как для бизнеса, так и для рядовых пользователей.

Виктория Крамская