Глава Троицкого сельского поселения Спасского района Рязанской области Николай Михайлов заявил RTVI, что его заявление о готовности «бросить в огонь» поджигателей травы — это просто «пугалка».

1 октября Михайлов написал опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост о введении режима ЧС в Спасском районе из-за пожаров.

«За поджоги травы — тюрьма! Если поджигателей найду лично я, без обид, брошу в огонь!» — говорится в публикации.

В разговоре с RTVI Михайлов заявил, что его «угроза» была предназначена не односельчанам, а «тем диверсантам, которые поджигают траву».

«Я скажу так: когда вводится режим ЧС, то такие вещи может творить только преступник, и судить надо его по законам военного времени. Но мое обращение было исключительно с целью напугать. Я думаю, те, кому надо, все всё поняли. Это была превентивная мера, пугалка», — сказал глава поселения.

Михайлов рассказал, что в прошедшую пятницу неизвестный поджег поле, а из-за ураганного ветра огонь начал подступать к селу Красильниково.

«А там местность сложная: большой бугор, метров 70, холмы, туда не то что спецтехнику, даже вертолет отправить нельзя. Кроме того, загорелся деревянный дом, мы его, слава богу, отбили. Это был умышленный поджог, и мое обращение было именно к диверсантам», — отметил глава поселения.

29 сентября в Спасском районе Рязанской области ввели ЧС из-за природного пожара. В результате пожара там сгорело по меньшей мере 10 домов.

Сейчас в Рязанской области действует особый противопожарный режим. 1 октября рязанский губернатор Павел Малков заявил, что ситуация с пожарами ухудшилась из-за теплой и сухой погоды, а также сильного ветра. Глава региона добавил, что основная причина пожаров — человеческий фактор.