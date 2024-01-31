И.о. председателя Счетной палаты Галина Изотова в специальном интервью RTVI высказала мнение, что приватизация «Почты России» неактуальна.

«На мой взгляд, пока нет, неактуально [приватизация «Почты России»], но это мое мнение», — сказала Изотова.

По ее словам, окончательный вывод можно будет сделать по итогам проверки «Почты России», которую планируется завершить в третьем квартале 2024 года.

«Проверки там не было пять лет. И сейчас мы выходим смотреть период, по-моему, с 2020-го по 2023-й год, тоже достаточно большой период.

Средства «Почта России» получала достаточно большие из федерального бюджета, потому, конечно, есть там чем заняться. И большой промежуток времени мы будем проверять, и большой объем средств. Так что результаты только осенью», — заявила Изотова.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо срочно принять меры в отношении «Почты России». «Ну, невозможно — финансовая дыра в «Почте» растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову все прячем в песок, думаем — рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужным», — сказала Матвиенко.

Глава Совфеда отметила, что законодатели «шли на все предложения «Почты», а финансовое положение очень печальное». «Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего? Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов или других поправить?» — сказала Матвиенко.

В 2019 году «Почта России» завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом.