И.о. председателя Счетной палаты Галина Изотова в специальном интервью RTVI рассказала об итогах года, проверке золотовалютных резервов и росте госдолга.

Об итогах 2023 года

По итогам 2023 года очень высокий объем выявленных нарушений, это более 2 трлн руб. <…> В основном они связаны с нарушением бюджетного законодательства, с фактами нарушений бухгалтерского учета и отчетности. И большой объем исправляется в процессе наших проверок, когда мы выявляем, показываем на эти нарушения нашим объектам — и приводится все в соответствие.

Но есть и нарушения, конечно, такого рода, как нецелевое использование средств, неэффективное. Процент не такой большой, это порядка, я думаю, 10-20%.

Но, конечно, нас в большей степени эти объемы также беспокоят.

Мы всегда очень щепетильно относимся к возврату средств в казну <…> По итогам 2023 года очень крупную сумму мы возвращаем в федеральный бюджет — более 20 млрд руб.

О проверках системы здравоохранения

В июне 2023 года Изотова сообщила, что недостаток средств в дотационных регионах ведет к дефициту территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а это создает предпосылки для роста просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций — с 2019 по 2021 год она выросла более чем на 50%. И.о. председателя Счетной палаты также отмечала, что в сфере здравоохранения «вопросы дефицита кадров остаются актуальными».

Улучшения, конечно, мы видим. Во-первых, мы достучались, это так можно сказать <…> Начиная с 2022 года правительство, Министерство здравоохранения стало мониторить данные объемы кредиторской задолженности и помогать нашим субъектам Российской Федерации закрывать данные долги.

Мы осенью 2023 года фиксировали достаточно большой рост кредиторской задолженности. Но были проведены соответствующие мероприятия, через целевое финансирование правительством эти вопросы закрывались, через фонд ОМС, через другие источники. Потому работа эта проводится.

Мы обращались с просьбой по организации мониторинга сверхплановой медицинской помощи. Любой гражданин, обратившись в медицинскую организацию в соответствии с действующей нормативной базой Российской Федерации, должен получить медицинскую помощь.

Лимиты, особенно во второй [половине], в конце года, достаточно ограничены у медицинских организаций, и иногда складывается вот так называемая кредиторская задолженность или сверхплановые объемы. Потому мониторить сверхплановые объемы и почему такие проблемы существуют, конечно, нужно в обязательном порядке, чтобы в последующем не допускать их. И мы видим, что такие шаги Министерство здравоохранения сейчас обеспечивает.

О нехватке медицинского персонала

Я думаю, что целый комплекс мер, которые мы сейчас обсуждаем и в парламенте, и в правительстве Российской Федерации, позволит решить [проблему]. Но не одним годом, это невозможно.

Это, конечно же, и соответствующее дополнительное обучение, дополнительные бюджетные места в вузах.

Конечно, финансовая поддержка тех молодых врачей, которые едут в регионы, в первичное звено, должна быть немножко выше, она недостаточна.

Очень важно популяризировать данную профессию, больше говорить о ней, еще больше, чем мы сейчас об этом говорим.

О новой системе оплаты труда медиков

В августе министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал введение новой системы оплаты труда медиков. «С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда, <…> Cегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», — сказал Мурашко.

Мы надеемся, что в ближайшее время будет внедрена новая система оплаты труда, которая позволит несколько изменить подходы. Главный принцип, о котором идет речь, — это сделать систему единой по всей стране, чтобы не было так, что в Москве это будет очень крупная сумма оплаты труда, а в другом муниципальном образовании очень небольшая.

О проверке расходов на военную операцию

У нас отдельное направление. Мы очень активно участвуем во всех практически мероприятиях на федеральном уровне.

По итогам наших мероприятий я сказать ничего не могу [из-за секретности информации], но это целый большой набор задач, которые ставятся нам и президентом, и Советом безопасности. И отрабатываем мы в полном объеме. Все в порядке, все будет хорошо.

О проверке Банка России

В 2022 году был принят закон, расширивший перечень счетов и операций Центробанка, которые будет проверять Счетная палата. Контрольный орган получил часть полномочий от внешнего аудитора ЦБ. Депутаты и сенаторы, разработавшие законопроект, утверждали, что в нынешней геополитической обстановке при взаимодействии с внешним аудитором есть риск несанкционированного распространения информации о счетах и операциях Банка России.

В структуре принципиально у Банка России ничего не изменилось. В рамках годового отчета Банка России присутствует — и присутствовало ранее — заключение внешнего аудитора и заключение Счетной палаты.

Изменения произошли только в духе, что называется, времени. Исходя из обстоятельств, в которых мы находимся, по решению законодателя и по решению Национального банковского совета, ряд счетов и операций переданы Счетной палате. Как аудитор внешний работал, так он и будет работать и по итогам 2022 года, и по итогам 2023 года.

О проверке золотовалютных резервов

Эта проверка у нас была достаточно давно. Все в порядке, мы подтвердили все данные в рамках отчета. Мы там не видим никаких проблем. Мы сейчас только приступаем к подготовке заключения в рамках годового отчета Банка России и будем вновь смотреть также и данные статьи.

О нехватке финансирования малой авиации

В ноябре 2023 года Счетная палата заявила, что субсидирование воздушных перевозок нуждается в корректировке. «Софинансирование местных авиаперевозок из федерального бюджета не предусмотрено. Поддержка, осуществляемая за счет региональных бюджетов, недостаточна. В связи с этим Счетная палата предложила скорректировать действующие программы субсидирования и включить в них местные маршруты», — сообщила она.

По мнению Счетной палаты, нужна финансовая поддержка регионам. В целом, достаточно позитивно меняется картина. Объем перевозок увеличивается из года в год, действительно проект работает очень хорошо. Но субъектам не хватает средств для большего количества субсидирования перевозок. <…> Страна большая, и проект по развитию малой авиации и межрегиональных перевозок — это комфорт для наших граждан.

О росте госдолга

В сентябре 2023 года Счетная палата заявила, что госдолг России за январь — июнь 2023 года увеличился на 9,8%, то есть на 2,24 трлн руб., и составил более 25 трлн руб. Расходы на обслуживание госдолга, по данным на 1 июля, составили 718,1 млрд руб., что на 4% больше в сравнении с серединой 2022 года и на 42% — в сравнении с серединой 2021-го.

Ничего страшного это не значит. У нас государственный долг в отношении ВВП, если сравнивать с другими странами, гораздо ниже, ну просто в разы ниже. Данные, которые мы знаем, например, по Соединенным Штатам Америки либо другим государствам — это просто, я не знаю… За 100% в Америке, у нас держится в районе 15%.

Долговая нагрузка сегодня очень подъемная для нашей экономики, и страшных вещей мы здесь никаких не видим.

Мы бьем иногда в колокола по региональному долгу, вот здесь мы действительно в постоянном режиме проводим мониторинг долговой нагрузки на субъекты Российской Федерации. Долг там растет, но он, правда, качественно меняется в лучшую сторону. Субъекты перестали занимать или совсем мало занимают у коммерческих банков, в большей степени используют другие источники. И тем не менее мы продолжаем мониторить.

И еще нас очень беспокоит, конечно, объем обслуживания госдолга. Вот это тоже тема, которая у нас в постоянном фокусе, как на региональном уровне, ну, и в целом в Российской Федерации. Мы видим, что правительство поясняет нам данную политику, и в последующем мы видим, какие шаги правительство в 2024 году предпринимает по привлечению ресурсов в экономику, потому надеемся, что ситуация будет меняться к лучшему. Но в целом долг у нас очень-очень-очень подъемный.

О внешних долгах

Ранее Счетная палата заявила, что в 2022 году на фоне санкций у России возникли сложности с погашением внешних задолженностей. Например, «в связи с отказом иностранного банка-корреспондента в проведении платежей в пользу Северного инвестиционного банка и Европейского инвестиционного банка платежи по графику не были проведены». Аналогичная проблема случилась и при погашении государственного внешнего долга перед Южной Кореей.

Какие-то проблемы если и были, то они связаны были не с отсутствием платежеспособности, а, наверное, с желанием так называемого контрагента решить эту задачу. Им ведь чем хуже, тем лучше, что называется. Сейчас все проблемы решены.