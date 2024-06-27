Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой» во время обсуждения миграционной политики на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Трансляция велась на сайте мероприятия.

Бастрыкин принял участие в дискуссионной сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России». Он посетовал, что СК не имеет возможности вносить законодательные инициативы по ограничению притока иностранцев, а силовые ведомства, которые обладают такой возможностью, не пользуются этим.

Глава СК обратился к присутствующим ― нет ли среди них депутатов Госдумы. В зале откликнулась женщина. В трансляции ее не показали, во фракции «Новые люди» корреспонденту RTVI сообщили, что это была замглавы фракции Сардана Авксентьева.

Бастрыкин спросил у нее, «что происходит в Госдуме» и заинтересованы ли там в принятии новых законов по урегулированию ситуации в миграционной среде.

«Я здесь, и, очевидно, этот вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, я лично этим занимаюсь. С большим интересом слушаю выступающих и, если вы позволите, после окончания я к вам подойду», — сказала Авксентьева.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», ― заявил Бастрыкин.

«Спасибо, услышала», ― ответила депутат со смехом.

Глава СК пояснил, что прочел выражение «Госдура» в комментариях к публикации издания «Царьград» о встрече Бастрыкина с жителями Котельников, которые пожаловались на ситуацию с приезжими. По словам Бастрыкина, в комментариях его самого хвалили, но писали, что «Госдура <…> ничего делать не сможет».

После сессии ПМЮФ Авксентьева сообщила в своем телеграм-канале, что ей пришлось «держать ответ за всю Государственную думу». Депутат подтвердила, что Бастрыкин лично обратился к ней с просьбой, чтобы Госдума приняла необходимые законы в сфере миграционной политики. «Услышали, берем в работу», — написала парламентарий.