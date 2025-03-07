Глава фракции «Коммунистическая партия Коммунисты России» (КПКР) в заксобрании Алтайского края и руководитель «Сталин-центра» в Барнауле Сергей Матасов, против которого возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве, заявил RTVI, что «на данный момент ничего не произошло критического».

«Мне не выдвинуто никакого обвинения на данный момент. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Моя деятельность продолжается. Как работали, как и работаем», — сказал депутат.

Он уточнил, что по-прежнему остается на своих должностях и позициях — руководителем фракции КПКР в местном парламенте, зампредом постоянного комитета заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению, а также председателем совета «Сталин-центра».

«Я как был председателем совета “Сталин-центра”, так и остаюсь, на данный момент работа продолжается. Какие-то комментарии мы можем дать только позже. На данный момент ничего не произошло такого критического», — сказал Сергей Матасов.

Он подтвердил, что «Сталин-центр» с 6 марта закрылся на реконструкцию, и что планы представить новую экспозицию ко Дню Победы по-прежнему в силе.

От комментариев, связанных с делом против него, Матасов отказался, объяснив, что подписал соглашение о неразглашении. При этом подписки о невыезде у него в настоящий момент нет.

7 марта управление Следственного комитета по Алтайскому краю сообщило, что в отношении Матасова возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, в 2021-2025 годах Матасов, будучи заместителем председателя постоянного комитета Алтайского краевого заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению и главой фракции КПКР, фиктивно устроил на должности помощников депутатов двух своих родственников. При этом он предоставлял в региональные парламент и Минфин подложные документы о том, что эти родственники якобы работали, тогда как в действительности никаких обязанностей они не исполняли, говорится в релизе СК. Как утверждают следователи, зарплату этих родственников передавали самому Матасову, и таким образом он похитил из бюджета края не менее 3 млн 250 тыс. рублей.

В следственном управлении уточнили, что «преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю». Сейчас следователи «ведут сбор и закрепление доказательств» по делу, сказано в сообщении.

СМИ ранее показали видеокадры задержания Сергея Матасова, предоставленные краевым УФСБ. На них люди в штатском, а также вооруженный силовик в камуфляже и балаклаве выводят депутата из кабинета и здания парламента, сажают в микроавтобус и заводят в здание органов.

26 февраля силовики забирали Матасова из заксобрания на беседу. Как писало краевое издание Amic.ru, в кулуарах обсуждали, что депутат якобы мог забирать деньги у своих помощников, чтобы повысить свой доход. Источник издания также сообщал, что месяцем ранее главу фракции КПКР вызывали в ФСБ, в том числе по вопросу банковских карт его помощников. Сам Сергей Матасов комментировать происходившее отказался, заявив, что «во всем виновата пятая колонна».

В день смерти Иосифа Сталина, 5 марта, «Сталин-центр» пригласил всех желающих на памятные мероприятия и сообщил, что со следующего дня закроется на реконструкцию в связи с обновлением экспозиции, которую планируют представить к 9 мая.