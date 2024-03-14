Разница между результатами электронного голосования и голосования на участках в предыдущие годы объясняется тем, что одни кандидаты агитировали своих сторонников голосовать онлайн, а другие — наоборот, отговаривали. Такое мнение председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов высказал в специальном интервью RTVI.

«Это интересный вопрос, он больше социологический и на самом деле относится больше к первым годам применения ДЭГ. Я могу предсказать (в общем, уже по 2023 году это заметно), что чем больше ДЭГ будет у нас распространяться, тем меньше таких случаев будет», — сказал Артамонов.

По его словам, в первые годы применения ДЭГ, то есть примерно до 2022 года включительно, наблюдалась «достаточно сильная поляризация» в отношении к этому способу голосования.

«Были партии, кандидаты, которые категорически буквально запрещали избирателю голосовать в электронном голосовании. Были те, кто, наоборот, призывал. И избиратели, соответственно, были тоже довольно сильно поляризованы», — пояснил Артамонов.

Он полагает, что тогда ДЭГ был новинкой для избирателей, в голове у них царил «сумбур», и они прислушивались к тому, что говорят кандидаты, которых они поддерживали.

«Соответственно, у нас был достаточно большой дисбаланс между обычными участками и ДЭГ в восприятии их разными избирателями: если на обычные участки все шли более-менее равномерно, то на ДЭГ в первые годы его применения активно шли избиратели от кандидатов, которые рекламировали ДЭГ», — рассуждает Артамонов.

В 2023 году, по его словам, «произошло полное перемешивание избирателей», и результаты в электронном голосовании и на обычных участках перестали существенно отличаться.

«Мы видим, что в 2023 году на выборах мэра Москвы результаты в электронном голосовании и в обычном голосовании отличались на 1 процентный пункт, это очень маленькое отличие. В регионах отличия между электронным голосованием и обычными участками — тоже в районе 1-2 процентных пунктов, уже не больше», — напомнил Артамонов.