Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов в специальном интервью RTVI рассказал, что дистанционно проконтролировать голос, отданный через ДЭГ, невозможно.

По словам Артамонова, никто, включая председателя избирательной комиссии ДЭГ, не может проверить даже то, что человек действительно проголосовал.

«Мы можем проверить по спискам избирателей, что человек получил бюллетень, но в силу того, что система построена вокруг обеспечения тайны голосования, мы не знаем, этот человек бюллетень отправил обратно или он просто не стал его заполнять, он его получил, закрыл браузер и ушел», — подчеркнул он.

Более того, информация о том, что избиратель получил бюллетень доступна только членам ТИК ДЭГ, а также наблюдателям в ТИК ДЭГ.

«Второй момент: никто и никогда не сможет определить, за кого вы проголосовали. Человек, который в момент голосования не смотрит вам в экран смартфона, не знает и никогда не сможет узнать, за кого вы проголосовали. До того как вы нажали кнопку «Проголосовать», вы галочку можете переставлять хоть миллион раз», — объяснил Артамонов.

Более того, по словам Олега Артамонова, в федеральной системе ДЭГ каждому избирателю после завершения процедуры голосования выдается идентификатор бюллетеня, в котором есть ключ криптографической подписи бюллетеня. По этому ключу подписи избиратель может найти свой бюллетень в блокчейне даже после подведения итогов голосования, чтобы убедиться, что голос учтен.

«Естественно, возник вопрос, не будет ли у нас ситуаций, когда кто-то недобросовестный потребует доказать, что ты проголосовал за того, за кого надо. Это было решено через достаточно специфическую процедуру под названием гомоморфное шифрование, которая позволяет в федеральной системе никогда не расшифровывать индивидуальные бюллетени. То есть у нас индивидуальный бюллетень хранится в зашифрованном виде и нам даже для подведения итогов его расшифровывать не надо, то есть нигде, никак в системе в расшифрованном виде он не встречается», — добавил Артамонов.

«Поэтому, если вас принуждают и вы не находите в себе сил противостоять этому принуждению, вы можете совершенно спокойно голосовать за абсолютно любого кандидата, который вам нравится, либо не голосовать ни за кого: никто никогда не сможет узнать ни с вашей помощью, ни без вашей помощи, за кого на самом деле вы проголосовали», — заключил он.