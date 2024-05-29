Больше всего при финальном монтаже фильма «Майор Гром: Игра» пострадала линия суперзлодея Августа ван дер Хольта, которого сыграл Матвей Лыков. Об этом главный редактор Bubble Comics Роман Котков рассказал в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте.

«У него была своя большая персонажная линия, линия его отношений с его отцом, который и создал, собственно, компанию Holt International и из-за которого Август прилетел в Петербург. Было много и эмоциональных вещей, и драматических вещей», — поделился Роман Котков.

По его словам, ему хотелось бы, чтобы зрители тоже однажды увидели эти сцены.

«Очень хочется, чтобы когда-нибудь эти сцены, этот HoltCut нашел дорогу к зрителю, потому что Матвей проделал просто невероятную работу с персонажем и все очень хотели, чтобы Хольт был не просто картонной фигурой, который пришел и позлодействовал, а чтобы он был глубоким», — подчеркнул Котков.

Фильм «Майор Гром: Игра» вышел в российский прокат 23 мая и стал лидеромв первые выходные, собрав 161,4 млн руб. Кинокомикс рассказывает о майоре полиции Игоре Громе, который борется с суперзлодеями в Петербурге. Одним из них оказывается голландский предприниматель Август ван дер Хольт, который обманом пытается заставить администрацию города купить роботов-полицейских.