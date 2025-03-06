Главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир сообщил RTVI, что ему закрыли въезд в Казахстан.

По словам Намовира, в начале марта он возвращался в Казахстан вместе со своей матерью из семейной поездки в Омск на юбилей дяди. При прохождении границы сотрудники погранслужбы сообщили, что у него стоит «запрет на въезд в Казахстан».

«Мы с матерью возвращались обратно на поезде и при прохождении пограничного контроля на казахской границе мне пограничник сообщил с удивлением, что у меня стоит запрет на въезд», — рассказал главред портала.

Как отмечает Намовир, на его вопросы о том, не может ли это быть ошибкой, пограничники ничего не отвечали. «Они отошли, уточнили. Потом вернулись и сказали, что подробностей никаких нет. Не пускают просто и всё», — рассказал собеседник RTVI.

На просьбу выдать официальный документ, на основании которого было выдано решение о запрете на въезд Намовир получил отказ.

«Они это обосновывали тем, что меня не выдворяют из Казахстана, а просто запрещают туда въезжать. Если бы выдворяли — то выдали бы официальное предпписание», — добавил он.

Сейчас Намовир находится в Омске и пытается «предпринимать меры по отстаиванию своих прав».

«Мои знакомые в Казахстане навестили миграционную службу и уточнили, нет ли у нее ко мне каких-то претензий. Там сказали, что претензий нет, все документы в порядке. <…> Дальше буду направлять адвокатские запросы в официальные органы Казахстана, чтобы добиться какого-то ответа, на каком основании был введен этот запрет», — рассказал журналист.

По словам Намовира, он уверен, что «чист перед законом» и у него нет никаких административных и уголовных правонарушений. «Если бы они были, то в базе у них они бы отображались. Поэтому я считаю, что это либо какая-то трагическая ошибка, либо запрет, связанный с моей редакторской и журналистской деятельностью», — заключил он.

Портал «Русские в Казахстане» появился в 2016 году. Как указано на сайте проекта, одна из задач редакции сайта — «вывод „русского вопроса“ из маргинальной политической ниши, куда его искусственно загоняют», а также «перевод национальной проблематики в сферу открытости и публичной дискуссии». В 2018 году портал «Русские в Казахстане» был заблокирован в Казахстане «за разжигание межнациональной розни». Блокировка действовала до 2024 года. Периодически в Казахстане под блокировку попадают интернет-ресурсы, которые связывают с Россией. Так, в стране заблокирован портал Sputnik24, который позволял смотреть телеканалы RT, «Россия 1», Первый канал, НТВ и другие. Кроме того, в 2019 году под блокировку попала «КиберЛенинка» — российская научная электронная библиотека.