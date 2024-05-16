Замоскворецкий районный суд Москвы отправил главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрия Семенцова под домашний арест на два месяца. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. RTVI поговорил, с врачами и медсестрами больницы, которые до этого жаловались в различные инстанции на нарушение своих трудовых прав и острую нехватку лекарств и расходников.



Сотрудники Люберецкой больницы жалуются на ситуацию в некоторых отделениях уже больше года, основными проблемами они называют недостаточную оснащенность больницы лекарствами и расходными материалами, а также нарушения трудовых прав персонала. Инициативная группа из восьми сотрудников оториноларингологического отделения направила жалобы (есть в распоряжении RTVI) в трудовую инспекцию, подмосковный Минздрав, Росздравнадзор и МВД, чтобы работу больницы проверили, в том числе на предмет коррупции. RTVI направил запросы в ведомства.

«Лекарства покупаем сами»

Дефицит медикаментов, по словам врачей и медсестер, начался после эпидемии ковида, еще в 2023 году. Тогда сотрудники писали жалобу главному врачу Дмитрию Семенцову, но ответа не получили. В 2024 году, перед тем как обратиться в Минздрав, сотрудники больницы снова написали обращение на имя главврача, но ответа снова не получили.

В жалобе в Минздрав сотрудники указывают, что в оториноларингологическом отделении не хватает медицинских изделий и лекарств, которые перечислены в стандартах оснащения профильных отделений. Многое сотрудникам приходится закупать на собственные деньги, в том числе канцелярию, принтер, жгуты, инвентарь для уборки и хранения медицинских отходов и так далее. Персонал больницы обеспокоен тем, что условия их работы неизбежно сказываются на качестве оказываемой медицинской помощи.

После того как в больнице стало известно, что жалоба ушла в Минздрав, закупка препаратов все же началась. По словам опрошенных RTVI сотрудников больницы, до этого пациентам якобы предлагали покупать препараты и расходники для операций самостоятельно.

«Зачастую ради спасения пациентов приходится говорить: если вы хотите, чтобы все было хорошо, нужно приобрести этот препарат, в аптеке он стоит 100-150 рублей, просто в больнице нет этого препарата. Не было многих препаратов, перчаток с сентября-октября не было, старшая медсестра сказала: “больница не выделяет, покупайте сами”», — рассказал RTVI один из врачей оториноларингологического отделения.

В беседе с RTVI один из врачей другого отделения больницы отметил, что проблемы с обеспечением лекарствами и расходниками есть не только в оториноларингологии.

“Дефицит начинается от хозяйственных средств — мешков для мусора, тряпок, мыла, моющих средств — до медицинских изделий. Мы закупаем сами тонометры, глюкометры и прочее. То есть администрация больницы вообще ничем не обеспечивает. Каждый заведующий отделением тратит определенную сумму в месяц, порядка 20-30 тысяч рублей — он либо собирает это с врачей, либо за свой счет закупает”, — пояснил собеседник RTVI.

По словам врачей, из-за нехватки расходных материалов больница допускает грубейшие нарушения в работе. Один из медиков рассказал RTVI, что с начала 2024 года как минимум на протяжении трех месяцев врачи вынуждены были оперировать в смотровых перчатках вместо специальных хирургических.

“В операционную мы ходили со смотровыми перчатками, что является преступлением, потому что мы подвергали себя риску заражения. Смотровые перчатки — это пористые перчатки, в которые могут свободно проникать биологические жидкости, они не предназначены для операций. Врачи и медперсонал подвергали себя риску заражения, а у нас в том числе есть пациенты с ВИЧ”, — говорит собеседник RTVI.

Одна медсестра на всех

Сотрудники оториноларингологического отделения рассказывают о нарушении их трудовых прав. По их словам, им более года не показывают штатное расписание отделения, так что проконтролировать правильность ведения отчетности и начисления заработных плат они не могут. Аналогичная ситуация, по словам врачей, сложилась и в других отделениях.

В ЛОР-отделении вместо четырех медсестер, по словам медиков, работает только одна медицинская сестра, которая исполняет обязанности как минимум трех сотрудников.

“Мы работаем по одной медсестре на посту. Смена у медсестры сутки — с 8:00 до 8:00, я одна на посту, на процедурном и перевязочном кабинетах, на смотровом кабинете. То есть мало того, что у меня почти 40 моих родных пациентов, плюс на мне днем капельницы, уколы внутривенно, плюс врачи делают перевязки, какие-то процедуры, я там должна ассистировать. Плюс я должна убрать все отходы класса «Б», полностью подготовить кабинеты”, — рассказывает медсестра.

В трудовой инспекции, куда сотрудники Люберецкой областной больницы направили официальную жалобу, нарушений трудового законодательства в описанных фактах не нашли. В ведомстве отчитались, что получили обращение сотрудников оториноларингологического отделения и запросили у больницы информацию по жалобе. “Исходя из письменного ответа ГБУЗ МО «ЛОБ» на запрос Гострудинспекции следует, что нарушения трудового законодательства не установлены”, — говорится в официальном ответе инспекции. О проведении каких-либо дополнительных проверок в ведомстве не сообщили.

«Начали прессовать врачей»

Еще одна проблема, о которой говорят сотрудники оториноларингологического отделения, это уход большинства врачей. В подмосковном Минздраве не ответили на вопрос RTVI о том, сколько человек числится в штате отделения на 2024 год. По данным сотрудников, четверо из шести врачей уволились из отделения весной 2024 года.

Проблемы, по словам собеседников RTVI, начались с января 2024 года — руководство больницы якобы начало оказывать давление на врачей, вынуждая их уволиться. Сами сотрудники предполагают, что дело в слишком активной позиции этих врачей и нежелании закрывать глаза на проблемы отделения.

«Начали прессовать врачей — «неточно поставлен диагноз, пациент неправильно прооперирован, докажите, почему так»”, — рассказывает одна из медсестер.

Весной 2024 года практически одновременно уволились четыре опытных врача, в том числе врач, исполнявший обязанности заведующего отделением. Новая завотделением начала “подтягивать врачей из других больниц”. По словам одного из врачей, новые специалисты значительно уступают уволившимся коллегам в квалификации и опыте.

«Пришли малограмотные, незнающие врачи. У них элементарно опыта нет, у всех стаж год-два. Пришла заведующая, стажа у нее много, но практика показывает, что она взяла пациента, прооперировала его, потом, несмотря на весь ее опыт, взяла его на переоперацию второй раз, и тем не менее проблемы у него остаются. Предыдущая команда его бы уже выписала», — рассказывает один из врачей.

Из-за большого административного давления на врачей и постоянной нехватки лекарств и расходников, по словам сотрудников, в больнице не прекращается текучка кадров. Опытные врачи с большим опытом не хотят работать в таких условиях.

“В результате сейчас в больнице не самые лучшие кадры, отсутствуют многие кадровые позиции и их никто не заполняет. Администрация многими вещами не хочет заниматься. Допустим, в трех стационарах нет заведующего по хирургии, который курировал бы все хирургические области”, — говорит один из врачей больницы.

Что известно о главвраче Семенцове Ранее СМИ писали о нескольких инцидентах, связанных с работой больниц, которые возглавлял нынешний главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов. В 2016 году ТАСС сообщал об увольнении Семенцова из московской городской клинической больницы имени Давыдовского “в связи с утратой контроля над подразделением”. Это произошло после того, как огласке был предан случай с пациентом с подозрением на инсульт, которого досрочно выписали из-за отсутствия документов . В 2019 году Семенцов уволился из Одинцовской ЦРБ по собственному желанию: за несколько месяцев до этого на территории госпиталя нашли труп бывшего пациента больницы, которого выписали несколькими днями ранее. Тогда в больнице начались проверки Росздравназора и прокуратуры. По данным местного издания “Одинцово-инфо”, в больнице нашли факты нецелевого расходования средств и серьезную нехватку расходных материалов. В 2020 году телеграм-канал Mash писал, что из Люберецкой областной больницы после прихода Дмитрия Семенцова якобы начали увольняться врачи и медперсонал — за девять месяцев оттуда якобы уволился 461 сотрудник, в том числе 125 врачей. Тогда врачи сообщали, что обращались в Следственный комитет и прокуратуру, однако о результатах проверок известно не было.

На момент публикации материала RTVI не получил ответов от Минздрава Московской области, МВД и Росздравнадзора.