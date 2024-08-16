Банковские счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) разблокировали после выплаты налогового долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «БИР-Аналитик».

По информации агентства, артистка полностью погасила долг перед налоговой, который составлял 262,817 тыс. рублей. На имя певицы зарегистрировано индивидуальное предприятие, которое работает в области художественного творчества, следует из «БИР-Аналитик». А принадлежавшая ей ранее компания «Система—А» по «производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» прекратила свою работу в начале 2023 года.

22 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) заморозила счета Чистяковой-Ионовой из-за задолженности, сообщал телеграм-канал BRIEF. По его данным, были приостановлены операции по счетам в ВТБ, Альфа-банке и «Райффайзене».

Как обратил внимание канал, налоговая задолженность певицы вскрылась спустя пару дней после ее концерта в Красноярске на Дне металлурга. Пришедшие на выступление жители города пожаловались на странное поведение Глюкозы на сцене.

Сама певица после скандального выступления записала обращение, в котором призналась, что ее действия на сцене были вызваны антидепрессантами и снотворными препаратами, которые ей прописали на фоне депрессии из-за смерти бабушки и конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

В мае телеграм-канал SHOT писал, что Чистякова-Ионова задолжала ФНС 1,2 млн рублей и что ее счета находятся под угрозой блокировки.

Глюкоза была одной из участниц «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей в декабре 2023 года. После мероприятия его участников начала активно проверять налоговая служба, в частности часть счетов Ивлеевой заблокировали из-за задолженности.