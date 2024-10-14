Российские пользователи смартфонов на базе Android теоретически могут остаться без многих сервисов, если их заблокируют иностранные компании. Такое мнение старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов высказал в специальном интервью RTVI.

По его словам, россияне используют сервисы транснациональных корпораций, которые зарегистрированы в США.

«Различные мелкие сервисы, которые мы с вами используем в повседневной жизни, Google Mobile Services так называемые, — это, по сути, некоторая неотъемлемая компонента операционной системы Android: это различные метки геопозиционирования, прогнозы погоды и множество-множество других бытовых вещей, на основе которых на самом деле работают все остальные цифровые приложения, будь то вызов курьера, такси и т. д. Это все очень сильно зависит на самом деле от сервисов Google Mobile Services, и они могут быть заблокированы», — пояснил Халитов.

По мнению собеседника RTVI, россияне должны понимать, что все иностранные сервисы «могут в принципе исчезнуть», быть заблокированы, «или пользовательский путь по их использованию будет неудобен». «И это, к сожалению, та данность, с которой мы живем», — отметил он.

Операционная система Android не является российской и не является технологически независимой, продолжил Халитов.

«А, как показывает практика последних лет, все может произойти в этом мире. Поэтому, в общем-то, при желании как сервисы YouTube, так и телефоны на базе Android могут превратиться, может быть, не в тыкву, но с определенными сложностями наши пользователи столкнуться могут», — рассуждает Халитов.

На вопрос, каких именно сервисов могут лишиться россияне, Халитов ответил: «Практически все сервисы Google. Это Google Drive, это Gmail как почтовый ящик — множество-множество всех сервисов, которые есть».

Кроме того, многие приложения, в том числе банковские, для рассылки уведомлений продолжают использовать push-сервисы от компании Google. «И эти push-нотификации могут быть заблокированы в том или ином виде», — предупредил Халитов.