Американская кинокомпания Lionsgate решила возобновить прокат своих фильмов в России после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на источник.

5 июня студия планирует выпустить спин-офф «Джона Уика» под названием «Балерина» с Аной де Армас в главной роли в российском прокате через дистрибьютора «Атмосфера кино». 13 ноября ожидается премьера «Иллюзии обмана-3».

Представители Lionsgate отказались от комментариев. При этом источники издания рассказали, что студия готова «продвигаться в России в каждом конкретном случае». Изменение политики кинокомпании в отношении проката в стране объясняется «течением времени» и «изменением настроений».

Как пишет Variety, в киноиндустрии США надеются, что другие представители киностудии последуют примеру Lionsgate, поскольку сборы международного проката американских фильмов снижаются.

Однако, отмечает журнал, другие крупные голливудские студии пока не готовы к официальным релизам своих крупных премьер в России. К примеру, зрители не увидят в отечественном прокате такие ленты, как «Фантастическая четверка: Начало» от Marvel, «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» от Paramount, или «Мир юрского периода: Новая эра» от Universal.

После начала военной операции ведущие западные кинокомпании и дистрибьюторские сети объявили о приостановке своей деятельности на территории России, напоминает Variety. Тем не менее, отдельные картины всё же попадали в официальный прокат. При этом независимые кинокомпании, такие как A24, Neon и Film Nation, не прекратили свою работу на российском рынке, осуществляя ее через европейских посредников-дистрибьюторов. В частности, фильм «Анора», выпущенный компанией Neon, собрал в России $3 млн из общей кассы в $57 млн.

По словам собеседников издания, сложившаяся на российском кинопрокатном рынке открыла перед независимыми студиями перспективу наладить «прибыльный бизнес», поскольку независимые дистрибьюторы «изо всех сил пытаются компенсировать отсутствие голливудских блокбастеров» в российских кинотеатрах.

Неназванный менеджер крупной американской кинокомпании в интервью Variety назвал неизбежным возвращение в Россию. Однако, как он уточнил, окончательное решение об участии в прокате определенных фильмов пока не принято, несмотря на проведенные обсуждения с российскими дистрибьюторами.