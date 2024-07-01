Анимационный сиквел от Disney и Pixar «Головоломка 2» стал первым фильмом 2024 года, преодолевшим отметку в $1 миллиард в мировом прокате, сообщает Variety. За 19 дней картина собрала $469,3 млн в Северной Америке и $545,5 миллионов на международном рынке.

«Головоломка 2» собрала за первые выходные $151 млн в США и Канаде, обогнав фильм «Дюна: Часть вторая».

На протяжении трех недель подряд «Головоломка 2» лидировала в прокате, став самым кассовым фильмом 2024 года как на внутреннем, так и на международном рынке.

Мультфильм также обогнал по сборам «Головоломку» 2015 года, которая собрала $859 млн по всему миру.

Успех «Головоломки 2» связывают с несколькими факторами, среди которых:

-положительные отзывы об оригинальном фильме 2015 года;

-высокая оценка критиков;

-привлечение широкой аудитории.

«От имени владельцев кинотеатров по всей стране и во всем мире мы хотим поздравить Disney с фильмом «Головоломка 2″ с тем, что он собрал $1 миллиард быстрее, чем любой анимационный фильм в истории», — заявил президент и генеральный директор Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Майкл О’Лири.

О’Лири отметил, что международный «ошеломляющий успех» мультфильма доказал, что зрители по всему миру испытывают желание смотреть захватывающие и развлекательные фильмы на большом экране.