«Головоломка 2» установила новый рекорд, став самым кассовым анимационным фильмом за всю историю кино. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

За 40 дней мирового проката «Головоломка 2» собрала $1,46 млрд, обогнав предыдущего лидера — «Холодное сердце 2», который собрал $1,45 млрд. Также мультфильм обошел по сборам самый кассовый игровой фильм 2023 года «Барби», который собрал в прокате $1,446 млрд.

В списке самых успешных кинопроектов всех времен «Головоломка 2» занимает 13 место.

Студия Pixar отпраздновала рекорд в социальных сетях, опубликовав фотографию с цифрой один и героями мультфильма, а также поблагодарив зрителей за поддержку.

«Мы полны радости! Спасибо всем фанатам со всего мира за то, что они сделали „Головоломку 2“ самым кассовым анимационным фильмом всех времен», — говорится в сообщении.

«Головоломка 2» рассказывает о взрослении девочки по имени Райли, которая в подростковом возрасте сталкивается с новыми эмоциями, такими как тревожность, зависть, стыд, хандра и ностальгия.

Несмотря на внушительные кассовые сборы, «Головоломка 2» получила смешанные отзывы критиков. На Metacritic рейтинг фильма на основании оценок критиков составляет 73 балла из 100. На IMDb оценка мультфильма — 7,8 балла из 10.