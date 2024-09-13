В США объявлены лауреаты ежегодной Шнобелевской премии. Голуби-наводчики ракет, животные, способные дышать ректально, полезные «побочки» от плацебо, и подбрасывание монет для уточнения теории вероятности — RTVI рассказывает о самых нелепых научных исследованиях, оцененных по достоинству в этом году.

В стенах Массачусетского технологического университета состоялось традиционное объявление лауреатов Шнобелевской премии — награды за научные труды, которые сначала вызывают недоумение, но затем заставляют задуматься. Премия вручается уже в 34-й раз, а темой церемонии этого года стал закон Мерфи — шуточный философский принцип гласящий, что «если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так».

Премия мира

Премия мира присуждена авторам статьи, опубликованной еще в 1960 году. В ней рассказывалось про использование живых голубей для навигации боевых ракет. Автором статьи был психолог и изобретатель Беррес Скиннер, который во время Второй мировой войны предложил проект «Голубь». Идея заключалась в использовании почтовых голубей, помещенных в носовую часть ракеты за прозрачным иллюминатором в качестве «биологической» системы наведения. Целями, как и в случае камикадзе, должны были быть преимущественно корабли противника. Предполагалось, что натренированный голубь, находившийся в ракете, должен был клевать экран со специальными электрическими контактами, удерживая «прицел» на цели. Несмотря на некоторый успех в тренировках голубей, военные США закрыли финансирование проекта еще в 1944 году, решив направить силы на другие проекты. На церемонию приглашена дочь изобретателя.

Биология

Премию в области биологии получили американские исследователи, еще в 1941 году опубликовавшие статью «Факторы, участвующие в выделении молока». Одним из факторов, влияющих на способность коровы давать молоко, был назван испуг. Чтобы исследовать этот фактор, одной из подопытных коров на спину клали кошку, а перед ней каждые 10 секунд хлопали бумажный пакет.

Ботаника

Премия в области ботаники досталась авторам исследования, доказывающего, что некоторые растения способны имитировать форму листьев находящихся рядом искусственных растений. Статья была опубликована в журнале Plant Signaling & Behavior в 2021 году. «Простой эксперимент по размещению искусственной модели винограда над живыми растениями показал, что это заставляет их мимикрировать под эти искусственные листья. Эксперимент проводился со множеством растений, и каждое из них продемонстрировало попытку мимикрии», — говорится в исследовании.

Анатомия

Премия в области анатомии досталась ученым, попытавшимся узнать, зависит ли направление закрутки волос на затылке людей от того, в северном или южном полушарии Земли они живут. Статья 2024 года была опубликована в журнале Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery издательства Elsevier. Авторы исследования изучили направление роста волос у 37 пар близнецов и 50 детей из разных полушарий и пришли к парадоксальным выводам. «Отношение шансов в северном полушарии оказалось меньше, чем отношение шансов в южном полушарии, что указывает на то, что закрутка против часовой стрелки чаще встречается в южном полушарии, — говорится в статье. — Мы предполагаем, что формирование закрутки — генетически определяемый процесс развития, на который могут влиять внешние факторы».

Медицина

В области медицины премия присуждена ученым, которые экспериментально показали, что лекарства-пустышки, имеющие те же «побочки», что и работающие препараты, более эффективны, чем пустышки без побочных эффектов. В их клиническом исследовании приняли участие 77 человек, которым давали капать в нос капли-пустышки под видом назального спрея фентанила, опиоидного анальгетика, часто применяемого для снижения болей при онкологических заболеваниях. Известно, что прием этого спрея cопровождается ощущением жжения в носу. Опрос пациентов показал, что 94% пациентов, принимавших плацебо, вызывающее жжение в носу, были уверены, что принимали фентанил, и многие сообщали о снижении боли. «В этом исследовании мы показали, что побочные эффекты могут облегчать боль благодаря усилению ожиданий от лечения», — говорится в работе.

Физика

Премию по физике получили американские ученые, экспериментально доказавшие, что при определенных обстоятельствах даже дохлая рыба в реке может плыть против течения. Это может случиться, если по течению реки, например, стоит цилиндрическое препятствие, за которым образуется так называемая вихревая дорожка, или дорожка Кармана. Эксперименты с дохлой форелью, а затем и с предметами из фольги ученые проводили в специальном контейнере с водой в Гарвардском университете. «Мы убедительно показали, что обтекаемое тело , пассивно колеблющееся внутри вихревого следа, может получать достаточно энергии из турбулентных вихрей, чтобы двигать себя против течения. Этот механизм позволяет телу, при определенных условиях, бесконечно преследовать другое тело, которое создает вихревой след. Это также указывает на возможность создания новых энергосберегающих устройств, работающих в воздухе и воде», — говорится в работе.

Физиология

Премию по физиологии получили японские ученые, открывшие, что некоторые млекопитающие способны дышать через анус. Исследователи провели эксперимент с ректальным введением обогащенных кислородом перфторхимикатов над мышами, крысами и свиньями в состоянии гипоксии. Они показали, что грызуны и свиньи могут получать кислород ректально, и это защищает их от гипоксии. Новость об их экспериментах активно распространялась в российских сми в 2021 году.

Теория вероятности

В области теории вероятности премию получили ученые из нескольких европейских стран, теоретически и практически показавшие, что подкинутая монета чаще падает на ту же сторону, на которой лежала. В их экспериментах участвовали 48 человек, которые ради науки подбрасывали 46 различных монет 350757 раз. Анализ результатов показал, что монетка ложилась на ту же сторону не в 50% случаев, а в 51%.

Химия

Премия по химии ушла ученым, которые использовали новаторский способ для отделения пьяных червей от «трезвых». В экспериментах они использовали червей, обыкновенного трубочника, в качестве модели так называемых активных полимеров. Затем они использовали методы хроматографии, чтобы отделять более активных червей от менее активных, для чего некоторым червям вкалывался 5%-й раствор этанола и синяя краска для отличия.

Демография

Премия в области демографии присуждена австралийским и британским ученым, которые, проанализировав базы данных американских долгожителей, пришли к выводу, что больше долгожителей встречается в тех районах, где исторически чаще случаются ошибки при выдаче свидетельств о рождении — по случайным причинам или с целью мошенничества.