Роспатент зарегистрировал новый товарный знак для американской корпорации Google, обнаружил RTVI. Речь идет о YouTube Brand Connect — платформе для сотрудничества рекламодателей с авторами YouTube. После начала военной операции на Украине YouTube ограничил монетизацию для российских блогеров. Регистрация подобного товарного знака свидетельствует о том, что корпорация планирует полноценно вернуться в Россию, полагают опрошенные RTVI эксперты.

В конце мая 2024 года Роспатент зарегистрировал товарный знак YouTube BrandConnect для компании «Гугл ЭлЭлСи» (Google LLC) из штата Делавэр, США. Судя по сайту Google Рекламы, YouTube BrandConnect — это платформа, с помощью которой рекламодатели ищут авторов YouTube для публикации “брендированного контента”.

Регистрация подобного товарного знака особенно выделяется на фоне того, что после начала боевых действий на Украине Google завершил все финансовые отношения с российскими пользователями. Объявления российских рекламодателей перестали показывать на ресурсах и в сетях Google по всему миру. Тех, кто пытался вывести деньги из рекламного кабинета, чаще всего ожидала неудача — российская “дочка” Google обанкротилась и не могла должным образом выполнить свои обязательства. В то же время Google перестал показывать рекламу обычным пользователям из России.

Что происходит с российской “дочкой” Google Летом 2022 года российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с «невозможностью исполнения денежных обязательств». По подсчетам “Ведомостей”, компания задолжала кредиторам более 53,6 млрд руб. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом. В апреле 2024-го конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился в суд с требованием признать незаконными сделки, благодаря которым «дочка» перечислила 9,5 млрд руб. дивидендов материнской Google.

Очевидно, Google увидел огромный спад просмотров русскоязычного контента и снижение количества новых роликов, что приводит к потере аудитории и лидеров мнений, пояснил RTVI первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев. Он добавил, что сегодня создание качественного контента требует большого количества ресурсов, которые блогеры берут за счет монетизации, поэтому компания ищет способы полноценного взаимодействия с рынком.

“С одной стороны, это показывает, что бизнес старается уходить от политических интересов и обходить санкции США в сторону России. С другой — компания сейчас находится в процедуре банкротства, чтобы не платить в пользу России огромный штраф. В то же время Google формирует фундамент для возврата в Россию без финансовых издержек. Но важно помнить, что для того, чтобы включить монетизацию, компании в любом случае придется выполнить закон о «приземлении» и выполнять законы страны, так как русскоязычные блогеры будут иметь риск стать иноагентом из-за получения финансирования со стороны Запада”, — считает Ткачев.

По мнению Ткачева, компании придется не только выполнить законные требования, но и восстановить свою репутацию для возврата производителей русскоязычного контента. Но ждать быстрых изменений не стоит, исходя из отсутствия шагов по «приземлению» в России, полагает он.

Регистрация нового товарного знака свидетельствует о том, что Google планирует вернуться в Россию, полагает руководитель практики товарных знаков Semenov&Pevzner Мария Ароникова. По ее словам, обычно товарные знаки регистрируются именно в тех странах, в которых правообладатели экономически заинтересованы.

“Американский Google традиционно регистрирует товарные знаки именно на себя, а не на свои подразделения. Эта стратегия — в рамках многолетней политики компании. <…> Регистрация нового товарного знака говорит о том, что Google заинтересован в защите нового товарного знака. Также, новый товарный знак со словом YouTube будет усиливать портфолио на бренд и поможет снизить риски атаки в связи с неиспользованием”, — пояснила она.

Руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин также полагает, что Google готовит почву для того, чтобы возобновить деятельность в России, но когда это произойдет — сказать сложно.