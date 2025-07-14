Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана завершило аудит ценообразования «Яндекс. Такси». Обязанность пройти эту процедуру была возложена на крупнейшего российского оператора в рамках антимонопольного законодательства Казахстана. Целью аудита стало изучение сервиса «Яндекс», в том числе условий и параметров, влияющих на ценообразование услуг такси.

Антимонопольное ведомство выявило нарушения в алгоритмах «Яндекс. Такси» — по мнению казахского регулятора, компания повышает стоимость за счет неценовых компонентов, в приложении отсутствует информация о расчете цены, а границы городов на картах «Яндекс. Такси» не соответствуют административно-территориальному делению. Также в Агентстве по защите конкуренции Казахстана считают, что алгоритмы сервиса дискриминируют по местоположению пассажиров в аэропорту.

Это не первая претензия казахского регулятора к механизмам ценообразования «Яндекс. Такси». Весной этого года Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана также предъявляло сервису претензии по поводу работы алгоритмов ценообразования в части завышения цен в «часы пик», и, по его данным, «отдельные риски были устранены, по другим Яндекс приняты обязательства по их устранению». Так, на основании уведомления Агентства изменены правила программы лояльности пользователей (программа «Яндекс+»). В результате изменений «Яндекс» полностью взял на себя все расходы по данной программе (предоставляемые клиентам скидки).

«В действующий комплаенс «Яндекса» также внесены изменения, обязывающие компанию реализовать комплекс мер, направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен на услуги такси в периоды повышенного спроса, а также на предотвращение снижения доходов водителей», — говорится в сообщении Агентства.

Следует отметить, что претензии антимонопольного агентства не мешают активному расширению присутствия «Яндекса» в Казахстане. Практически параллельно с озвученными претензиями в адрес «Яндекс. Такси» в Астане прошла встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с генеральным директором «Яндекс Global» Даниилом Шулейко и руководителем Yandex Qazaqstan Тимуром Шалекеновым. На встрече обсуждались перспективы развития цифровых сервисов, платформенной занятости и реализация в стране технологических проектов.

Здесь необходимо напомнить, что одна ключевых проблем правительства Казахстана — налогообложение десятков тысяч «самозанятых» граждан, многие из которых работают в такси. Местные чиновники уверены, что решить эту проблему можно с помощью цифровых платформ: и «Яндекс Такси» стало первым в стране налоговым агентом. Общее число участников платформы с момента запуска в сентябре прошлого года достигло 86 тыс. человек, в качестве агента компанией удержано и перечислено в бюджет 4,3 млрд тенге (около 700 млн рублей). Для сравнения в развитие и продвижение своего проекта, сервис инвестировал более 4,9 млрд тенге (около 800 млн рублей).

Илья Никитин