Госдепартамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») пополнил список россиян, которых ведомство считает связанными с проектом «Рыбарь» и за информацию о которых объявлена награда в $10 млн, обратил внимание RTVI.

Если еще в октябре 2024 года в списке было девять человек, включая основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, то сейчас он расширился до 19. В «черном списке» оказались люди, которые, по версии Госдепа, работают в проекте в качестве аналитиков, менеджеров, возглавляют отделы иностранных языков, дизайна, мониторинга и прочие. Кто-то из них указаны как лица, связанные с аккаунтом TEXASvsUSA в соцсети X. Также на сайте проекта Rewards for Justice размещены фотографии указанных россиян.

В Госдепе заявили, что перечисленные в списке люди «в разном качестве работали над осуществлением злонамеренных операций влияния «Рыбаря» на избирательный процесс в США».

Сам Михаил Звинчук в беседе с RTVI ранее назвал заявление Госдепа США полной неожиданностью. «Хотя учитывая то, что у нас по обвинениям во вмешательстве во все дела записывают кого только можно и нельзя, это в принципе не так уж и удивительно», — говорил он.

На вопрос о том, не хочет ли он самостоятельно передать американскому правительству данные о «Рыбаре» за вознаграждение,

Звинчук сказал, что не верит в реальность заявленной выплаты, так как не знает «ни одного человека, кого бы США не кинули с такими обвинениями». Хотя, уточнил основатель телеграм-канала, если бы он получил вознаграждение в $10 млн, то вложил бы эти средства в расширение инфраструктуры и «большой семьи «Рыбаря»», а также партнерской сети на 2025 год.

В Госдепе США обвиняют «Рыбарь» в том, что тот якобы управляет «пропагандистскими медиа-каналами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов России в Соединенных Штатах». Также в дипломатическом ведомстве США заявляли, что в преддверии президентских выборов в стране в 2024 году «Рыбарь» якобы создал канал TEXASvsUSA в заблокированной в России соцсети X, чтобы «посеять раздор, способствовать социальному расколу, разжечь межпартийную и расовую рознь, а также поощрять ненависть и насилие в Соединенных Штатах».